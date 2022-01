Most u Pittsburghu srušio se u petak nekoliko sati prije nego što je američki predsjednik trebao stići u bivši grad čelika kako bi istaknuo svoje napore da ojača infrastrukturu, opskrbne lance i revitalizira američku proizvodnju.

Biden, kojemu je proteklih mjeseci pala podrška u jeku pandemije koronavirusa i visoke inflacije, dobio je u četvrtak vjetar u leđa kad je ministarstvo trgovine objavilo da je američko gospodarstvo u 2021. poraslo najbrže u gotovo četiri desetljeća.

Nekoliko sati prije Bidenova posjeta, vlasti su objavile da se pod teretom snijega srušio most pored Frick Parka u Pittsburgu.

Snimka televizije KDKA na društvenim mrežama pokazuje nekoliko vozila pod ruševinama mosta.

This is what we are seeing from Frick Park. People passing by tell us they take this bridge all the time. @KDKA pic.twitter.com/7EskEoEaaA