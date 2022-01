Gradnja pristupnih cesta za Pelješki most - 6

Pelješki most, koji bi se trebao za promet otvoriti sredinom godine, danas je prošao tehnički pregled, ali uz manje, uobičajene, nedostatke, priopćili su iz Hrvatskih autocesta.

Hrvatska je korak bliže otvaranju Pelješkog mosta za promet! U petak je odrađen tehnički pregled i svi funkcionalni testovi nužni za uporabu mosta su zadovoljili kriterije. Priopćenje Hrvatskih autocesta prenosimo u cjelosti:

"Tehnički pregled po prvoj građevinskoj dozvoli projekta Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom, a koja podrazumijeva Pelješki most, upravo je završen te su Hrvatske ceste d.o.o. kao investitor radova zaprimile službeni zapisnik. Na pregledu se sukladno propisanim procedurama i pravilima provjeravala sva potrebna gradilišna dokumentacija i dokazi kvalitete ugrađenih materijala kao i stanje na samom gradilištu.



Bitno je istaknuti kako su predočeni dokazi uporabljivosti kao i funkcionalni testovi nužni za uporabu mosta zadovoljili sve traženo građevinskom dozvolom.



Tehničkim pregledom utvrđeni su određeni manji nedostaci, a koji su za ovako kompleksne izvedbe u gradnji uobičajeni. Riječ je o radovima koji se mogu izvesti u kratkom periodu, a obuhvaćaju zamjenu manjeg dijela prometne opreme. Po uklanjanju spomenutih nedostataka moći ćemo govoriti o završetku svih radova na Pelješkom mostu.

Uporabna dozvola za most bit će izdana po završetku radova na pristupnim cestama i izvršenom tehničkom pregledu za iste, budući da je po lokacijskoj dozvoli most sa pristupnim cestama jedna funkcionalna cjelina. Slijedom navedenog, paralelno s uklanjanjem nedostataka na mostu, nastavljaju se radovi po drugoj građevinskoj dozvoli koja obuhvaća pristupne ceste prije i poslije mosta, na kopnenoj i na pelješkoj strani, od DC8 do DC414 u duljini od 12 kilometara. Podsjećamo, kako su u tijeku također i radovi na dionicama koje se nastavljaju na pristupne ceste mostu, na obilaznici Stona u duljini od 18 kilometara", naveli su.