U padu hidroaviona u blizini Seattlea poginulo je deset osoba, uključujući i jedno dijete.

Pretpostavlja se da je deset osoba, uključujući i jedno dijete, poginulo u padu hidroaviona u blizini Seattlea. Letjelica se srušila nakon 15 sati po lokalnom vremenu, a ubrzo nakon toga posade američke obalne straže stigle su na mjesto događaja.

Hidroavion je bio na putu za luku Renton, a uzrok nesreće još uvijek nije poznat, piše Daily Mail. Jedno je tijelo izvučeno dok se opsežna potraga za ostalima nastavlja.

BREAKING: Recovery efforts continue after a float plane crashed. 8 adults and 1 child aboard. South Whidbey Fire says it’s presumed there are no survivors. @KalieGreenberg is on scene getting information.



Photos from Rachel Haight pic.twitter.com/BhgbypgWLD