Gradonačelnik New Yorka Bill de Blasio proglasio je u srijedu navečer izvanredno stanje zbog, kako je rekao, "povijesnog vremenskog događaja" s rekordnom kišom u cijelom gradu koja je izazvala poplave i opasne uvjete na cestama.

Gotovo sve linije podzemne željeznice u New Yorku obustavljene su kasno u srijedu jer su ostaci tropske oluje Ide donijeli obilnu kišu i prijetnju od poplava i tornada u dijelove sjevernog dijela Atlantika, izvijestio je ranije CNN.

U srijedu navečer nacionalna meteorološka služba objavila je najmanje pet izvanrednih stanja zbog poplava na prostoru zapadno od Philadelphije do sjevernog New Jerseyja.

Ranije u noći, guverner New Jerseya Phil Murphy zbog Ide je također proglasio izvanredno stanje.

Ida odnijela dio autoceste u Mississippiju: Poginule dvije osobe, a tri su u kritičnom stanju

Šteta izazvana olujom Idom zaprepastila je dužnosnike u srijedu, tri dana nakon snažnog uragana koji je pogodio južnu Louisianu, jer su izvidnički letovi otkrili da su čitave zajednice razorene vjetrovima i poplavama.

Tornada nastala olujom harala su dijelovima Pennsylvanije i New Jerseyja, pokazale su snimke na društvenim mrežama. Najmanje devet kuća uništeno je u Mullica Hillu, New Jersey, izvijestila je filadelfijska televizijska postaja NBC10.

Zračna luka Newark Liberty u New Jerseyju objavila je na Twitteru da doživljava "ozbiljne poplave". U priopćenju se dodaje da su "ograničeni letovi" nastavljeni oko ponoći nakon što su svi bili obustavljeni kasno u srijedu.

Grad New York također je doživio poplave, a snimke na društvenim mrežama pokazuju poplavljene postaje podzemnih željeznica i vlakova.

Usluga podzemne željeznice bila je "izuzetno ograničena" zbog poplava, rekla je gradska uprava za promet.

Gradonačelnik New Yorka pozvao je ljude da ne izlaze van.

"Molimo vas da se večeras klonite ulica i dopustite našim hitnim službama da obave svoj posao. Ako razmišljate o izlasku, nemojte. Klonite se podzemne željeznice. Sklonite se s cesta. Nemojte voziti po ovom lošem vremenu.

Ostanite kod kuće", napisao je na Twitteru.

