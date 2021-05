Više od dvjesto putnika ozlijeđeno je u ponedjeljak u sudaru dvaju vlakova podzemne željeznice u Kuali Lumpuru, priopćila je malezijska policija koja vodi istragu o nesretnom slučaju.

"U sudaru vlakova putnici su od udara pali na pod na liniji u središtu malezijskoga glavnog grada, nedaleko od nebodera Petronas", rekao je policijski načelnik Mohamad Zainal Abdullah.

Od dvjestotinjak ozlijeđenih, 47 je u teškom stanju, navodi policija.

Jedan vlak je išao s popravka prazan i još se ne zna zašto je bio na istoj pruzi kad i drugi koji je bio krcat putnicima.

Two LRT trains have collided at an underground section near the KLCC station in Kuala Lumpur, Malaysia pic.twitter.com/06lQMsm67w