VIDEO U napadu na bolnicu Al Šifa izraelske snage ubile desetke militanata: Ondje pronašli oružje i kompleks tunela

U nastavku ofenzive izraelske vojske na bolnicu Al Šifu u gradu Gazi ubijeno je još pedesetak militanata, priopćila je vojska u četvrtak.

"Proteklog dana eliminirano je više od 50 terorista u razmjeni vatre", priopćila je vojska i dodala da je više od 140 militanata eliminirano na području bolnice od početka operacije prije nekoliko dana.

Izraelske snage objavile su i da su pronašle skladišta oružja.

🚨BREAKING: AL SHIFA MEDICAL COMPLEX.



At least 140 Palestinians were executed



The building that the Israeli occupation blew up this morning in Al-Shifa Medical Complex is the nerve center of the health sector in Gaza City and its north.



All the heart devices, X-ray imaging,… pic.twitter.com/Ht5ESGPLhL