Neformalna Facebook grupa ''R.I.P. DEMOCRACY BiH'' pozvala je u utorak na održavanje prosvjedne šetnje zbog trećeg slučaja nametanja Željka Komšića za hrvatskog člana BiH Predsjedništva glasovima Bošnjaka, ističući kako se radi o gaženju prava najmalobrojnijeg naroda.

''Povorkom od Sveučilišta u Mostaru do ureda hrvatskog člana Predsjedništva BiH i paljenjem svijeća iskazat ćemo svoje nezadovoljstvo'', stoji u pozivu za prosvjednu šetnju koja bi trebala krenuti u 18 sati ispred sveučilišnog kampusa u Mostaru. Ovaj je status na Facebooku podijelio veliki broj ljudi, a poruka je među Hrvatima u BiH postala viralna te se širi putem komunikacijskih servisa.

U pozivu na prosvjed navodi se kako je vrijeme da se ''reagira na opetovano gaženje demokracije u vidu preglasavanja Hrvata i izbora za hrvatskog člana Predsjedništva osobe koja je izabrana bošnjačkim glasovima''.

''Hrvatska mladost organizira prosvjednu šetnju u Mostaru, u mirnoj i dostojnoj povorci, da iskažemo sućut demokraciji u BiH. Pozivam vas sve da dođete i zapalite svijeću, da pozovete što više ljudi, posebno što više mladih, kako bismo ovim dostojanstvenim postupkom pokazali što mislimo o ovakvom načinu izbora hrvatskog člana Predsjedništva BiH", navodi se u pozivu. Dodaje se kako tim potezom Hrvati pokazuju da neće prihvatiti Komšića za člana Predsjedništva te se poziva da se iz Mostara uputi dostojanstvena poruka u svijet o preglasavanju Hrvata.

Kardinal Puljić: ''Nepravedan izborni zakon''

''Ovo nije samo poziv, ovo je naša dužnost'', navodi se u pozivu skupine ''R.I.P. DEMOCRACY BiH''.

Prije osam godina, kada je Komšić drugi put izabran dominantno glasovima bošnjačkih birača, u Mostaru je organizirano potpisivanje peticije protiv tog izbora, kao i akcija trubljenja automobilskim sirenama na središnjem kružnom toku u znak prosvjeda zbog njegova izbora.

Komšićev izbor komentirao je i vrhbosanski nadbiskup, kardinal Vinko Puljić. Ocijenio je kako je preglasavanje Hrvata plod nepravednog izbornog zakona.

"To je najveći problem, što je taj zakon takav da se drugome narodu može izabrati predstavnika. Jasno da će to stvoriti nezadovoljstvo kod ljudi", rekao je Puljić. Očekuje da će međunarodni čelnici i domaći političari shvatiti da se "ne može ovakvim putem stvarati zadovoljstvo suživota i suradnje".

"Očekujem da se to što prije riješi, a meni je prihvatiti zakone i živjeti po njima, osim ondje gdje su protiv morala, savjesti i Božjega zakona. U tom duhu se moram postaviti. Međutim, očekujem odgovornost i međunarodne zajednice i domaćih političara", rekao je kardinal Puljić. (Hina)