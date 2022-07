Najmanje je osmero ljudi poginulo u požaru zgrade na jugoistoku Moskve u noći na petak nakon što je vatra buknula u hostelu.

"Po prvim informacijama osmero ljudi je izgubilo život, a četiri su osobe, nakon što su skočile s viših katova, prevezene u bolnicu", navodi se u priopćenju istražnog povjerenstva zaduženog za glavne kriminalističke slučajeve.

Spasilačke službe u odvojenom priopćenju navode da je požar buknuo u prizemlju petnaesterokatnice, ali je brzo ugašen do 1 sat poslije ponoći te da je evakuirano je više od 200 ljudi.

