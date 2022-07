U zagrebačkom kvartu Rudeš u ranim jutarnjim satima buknuo je požar. Uživo s mjesta događaja javila se reporterka Dnevnika Nove TV Ena Dumenčić.

U zagrebačkom kvartu Rudeš u ranim jutarnjim satima buknuo je požar. Vatra se iz prizemlja proširila i zahvatila balkone sve do četvrtog kata. Brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje.

"To je tužno. Što će ti ljudi sada. Sva se naježim, prestrašno. Hoće li uzrok biti nađen? To bi im bilo najvažnije, da bude opomena svima. Moguće da su to neke stvari koje i mi sami možemo očekivati", rekla je za Dnevnik Nove TV Marija Blazina iz Zagreba.

VIDEO I FOTO Noćna drama u Zagrebu: Planulo u prizemlju, gorjelo do četvrtog kata

U ranim jutarnjim satima izbio je požar kod Šibenika, kanader pomagao u gašenju

"Spavala sam, probudio me zvuk sirene. Pogledam na balkon, sve puno dima i galama, zatvorila sam prozore i to je to. Nezamislivo uopće, nezamislivo. Čim osjetim miris dima već me je strah. Hvala bogu nije nitko stradao", rekla je Dragica Rodić iz Zagreba.

"Jeza. Čovjek ne zna što bi rekao, a moraš biti svjestan da se to može dogoditi. Kvar na instalaciji eto što se desi. Taj čas. Danas jesi, sutra nisi, tako je u svemu", rekla je za Dnevnik Nove TV Zagrepčanka Jadranka Čorak Drempetić.

Uživo s mjesta događaja javila se reporterka Dnevnika Nove TV Ena Dumenčić.

"Nasreću, ozljieđenih nije bilo. Sedmero ljudi zatražilo je liječničku pomoć zbog udisanja dima. Policija je u četvrtak u poslijepodnevnim satima napustila teren. Ljudi su u šoku. Ovdje se i dalje mogu osjetiti natruhe dima. Velika zgrada je zaista opožarena. Čudo je što nitko nije bio teže ozlijeđen", izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Ena Dumenčić.

Izvijestila je kako su požar gasila 23 vatrogasca.

"Pravo je čudo koliko su brzo oni ugasili ovaj požar - u tek dvadesetak minuta. Požar je izbio u 1:25 u noći, a ugasili su ga već u 1:49. Vatrogasci će utvrđivanje uzroka prepoustiti policiji koja sada obavlja istraživanje tako da ćemo uzroke požara znati nakon kriminalističkog istraživanja", izvijestila je reporterka Ena Dumenčić.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr