VIDEO U morskom psu pronađeni dijelovi muškarca: "Mog sina ubio je za 20 sekundi"

U morskom psu koji je ubio ruskog turista u popularnom egipatskom ljetovalištvu pronađeni su dijelovi tijela nesretnog čovjeka.

Vladimir Popov (23) kupao se u moru prošlog četvrtka kada ga je došao morski pas tigar i odvukao ga pod vodu u Hurghadi. Popov je samo uspio uzviknuti: "Tata, spasi me!"

Užasnuti promatrači koji su bili na obali snimili su stravičan napad.

Morski pas je nakon toga uhvaćen i čamcem odvučen na kopno, a ogorčeni mještani su ga pretukli do smrti.

#Hurghada #egypt #SharkAttack

The shark has been caught pic.twitter.com/PZvEJMXOn1