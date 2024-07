Šest osoba, među kojima dva američka državljana vijetnamskog podrijetla, pronađeno je mrtvo u sobi u luksuznom hotelu Grand Hyatt u centru Bangkoka.

Tijela su pronađena na petom katu hotela nakon pretrage pokrenute jer se gosti nisu odjavili na recepciji duže od 24 sata. Tajlandska policija sumnja da su otrovani jer u sobi nisu pronađeni tragovi provale niti su na ijednom tijelu primijećeni tragovi nasilja. Isključena je mogućnost da su si sami naudili.

Six #Vietnamese #Americans were dead Tuesday evening at a hotel in downtown #Bangkok, #Thailand. Local media initially reported that they were killed in a mass shooting, but hours later more media said they were poisoned by cyanide. pic.twitter.com/hh4pcdYeUS