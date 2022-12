Jedna obitelj iz Rima nikada neće zaboraviti ovaj Božić. Dok ih je grijala toplina vatre iz kamina, istovremeno su ostajali bez 20.000 eura.

Mario iz Rima sakrio je obveznice u kamin, kao i svake godine, jer je mislio kako je to sigurno mjesto na koje lopovi neće zaviriti u slučaju da provale u kuću, no nije računao na to da će njegova supruga zapaliti vatru na Božić.

"Moja supruga nije znala da je novac sakriven u kaminu. Svake godine, prije nego počnemo paliti vatru, novac premjestim na drugo mjesto", kazao je Mario za Il Messegero i dodao kako ove godine to nije napravio na vrijeme i u dim je otišlo 20.000 eura.

No, s obzirom na to da je novac bio u obveznicama, postoji šansa da vrati izgubljeno zahvaljujući određenim procedurama i mehanizmima zaštite.

Gužve u bankama kao da stiže apokalipsa: "Ja već tri dana ne mogu doći do svojeg novca"

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) obveznice definira kao dužnički vrijednosni papir (za razliku od dionice koja je vlasnički vrijednosni papir), što znači da imatelju obveznice, u određenom roku, pripada pravo na povrat određenog iznosa glavnice i pripadajuće kamate.