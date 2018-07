Mnogi u Grčkoj tragaju za svojim voljenima koji su nestali u katastrofalnim požarima. Među njima je i otac koji pokušava pronaći svoje devetogodišnje blizanke.

Grčka se oporavlja od jedne od najgorih tragedija u modernoj povijesti. U katastrofalnim požarima koji su bjesnili okolicom Atene život je izgubilo najmanje 80 ljudi.

Ozlijeđenih je još 180, a deseci su nestali. Pretražuju se zgarišta, plaže i more.

Daily Mail objavio je priču o očajnom grčkom ocu koji traži svoje nestale devetogodišnje blizanke. Iako mu se učinilo da ih je vidio na jednom brodu za spašavanje na televiziji, kasnije je otkrio da to ipak nisu one.



Yiannis Philipopoulos putem televizije uputio je apel za pomoć u potrazi za njegovim djevojčicama. Sofija i Vasiliki nestale su u kaosu koji je nastao kada su počeli bjesniti požari u Grčkoj. One su bile na odmoru u Rafini s bakom i djedom, koji su također nestali.

Njihov otac obišao je mrtvačnicu, bolnice i policijske postaje, pa čak dao i uzorke DNK-a tijekom očajničke potrage, a onda mu se učinilo da je svoje djevojčice uočio umotane u pokrivače dok ih spuštaju s broda za spašavanje.

Međutim, u dramatičnom zaokretu, pojavio se drugi čovjek koji je rekao da su djevojčice na snimci zapravo njegove kćeri, ostavljajući tako i dalje nepoznatom činjenicu gdje su nestale blizanke za koje se strahuje da su među smrtno stradalima.

Ovaj otac, nažalost, nije usamljen u potrazi za članovima svoje obitelji. Konačan podatak o broju nestalih ne postoji, a ekipe za spašavanje i dalje nastavljaju pretraživati uništene domove i automobile.



Mnogi fotografije svojih voljenih objavljuju na društvenim mrežama, no službenici kažu kako je nada da će pronaći preživjele u zapaljenim zgradama vrlo mala.