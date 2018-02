Stotine učenika izišlo je u subotu na ulice Fort Lauderdalea kako bi pozvali na uvođenje strožih zakona o oružju u Sjedinjenim Državama nakon smrtonosne pucnjave u školi na Floridi.

Na prosvjedu protiv oružja okupili su se i učenici koji su preživjeli pucnjavu u kojoj je 17 ljudi ubijeno u srednjoj školi u Parklandu, zajedno s profesorima te političkim predstavnicima nekoliko okruga koji zagovaraju kontrolu naoružanja.

Bivši učenik Nikolas Cruz (19) u srijedu je otvorio vatru iz poluautomatskog oružja ubivši pritom 17-ero ljudi u srednjoj školi Marjory Stoneman Douglas u gradu oko 70 kilometara sjeverno od Miamija. U napadu puškom AR-15 usmrtio je učenike, profesore i ostalo osoblje.

Od tada su učenici na društvenim mrežama, putem televizije i na ulicama počeli tražiti odgovor vlasti na ovaj pokolj. Neki od njih posebice su prozvali političare koji u svojoj kampanji dobivaju donacije udruge National Rifle Association (NRA), koja zagovara pravo na nošenje oružja.

Učenica Emma Gonzalez emotivnim i strastvenim govorom obratila se mnoštvu, govoreći pred brojnim televizijskim kamerama, te je uputila poruku američkim vlastima i političarima u kojoj je rekla: "Zovemo BS ( 'bullshit', sranje) sve tvrdnje kako striktna kontrola naoružanja neće zaustaviti masovna ubojstva."

"Političari sjede u svojim pozlaćenim kućama i u Senatu, a financira ih NRA, i govore nam da se ništa nije moglo napraviti kako bi se ovo spriječilo, zovemo BS-om", kazala je Gonzalez.

"To što kažu da nijedan zakon ne može spriječiti stotine besmislenih tragedija koje su se dogodile - zovemo BS-om", rekla je učenica posebice naglasivši kako treba jasno kazati kako ovdje nije u pitanju problem mentalnog zdravlja, aludirajući na počinitelja na čije problematično ponašanje je ranije bio upozoren i FBI ali nije reagirao.

"Ne bi mogao napasti tolike učenike da je bio naoružan nožem", kazala je.

Predsjednik Donald Trump u svojim se komentarima na ovaj krvavi napad osvrnuo na problem mentalnog zdravlja, a ne na zakone o nošenju oružja. Američki predsjednik, kojega su u njegovoj kampanji aktivno podržavali grupe koje podržavaju pravo na oružje, zasad nije komentirao vezu između lake dostupnosti vatrenog oružja i pokolja na Floridi.

U četvrtak je na Twitteru objavio da je "bilo toliko puno znakova da je počinitelj mentalno rastrojen".

So many signs that the Florida shooter was mentally disturbed, even expelled from school for bad and erratic behavior. Neighbors and classmates knew he was a big problem. Must always report such instances to authorities, again and again!