U pucnjavi u srednjoj školi u mjestu Parkland na jugu Floride ozlijeđeni su deseci osoba dok američki senator Bill Nelson tvrdi da ima i smrtno stradalih, javlja CNN.

Ured lokalnog šerifa potvrdio je kako je napadač uhićen te da je u bolnicu prevezeno 14 osoba.

Na licu mjesta nalaze se brojne policijske i ekipe hitne pomoći.

Kako prikazuju snimke lokalnih televizijskih postaja, policija je učenike izvela iz škole.

Majka jedne od učenice za CNN je kazala kako joj je kći cijelo vrijeme slala SMS poruke te je uspjela pobjeći i sakriti se u obližnjem supermarketu.

"U početku smo mislili da je riječ o prevari, bilo je aspolutno strašno", kazala je majka učenice.

Jedan od svjedoka ispričao je kako su isprva mislili da je riječ o vatrogasnoj vježbi.

"Mislili smo da je to pa nitko nije bio nervozan. No onda se počelo govoriti da je riječ o pucnjavi, tada su svi počeli trčati", ispričao je jedan svjedok.

Učenik Michael Katz za ABC je kazao kako su čuli buku koja je zvučala poput kamiona čistoće.

"Potom se čulo 'bum, bum, bum' i začuo sam vriskove te se sakrio ispod stola profesora", kaže Katz kojeg je policija izvela iz škole.

Putem Twittera se javio i američki predsjednik Donald Trump te kao i njegova supruga Melania poručio kako su njegove "misli i molitve s unesrećenima". Dodao je kako se nitko ne bi trebao osjećati nesigurno u američkim školama. Napisao je kako je razgovarao s guvernerom Floride Rickom Scottom koji će uskoro doći na mjesto događaja te aktivno surađuju s policijskim snagama.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school.

Police are working an active shooter scene, and ask that if you are in touch with your student you ask that they remain calm and barricaded until police come to their room, this is for everyone's safety. Do NOT call our 911 or non-emergency number unless it is an emergency.