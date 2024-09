Stručnjak otkrio nevjerojatnu pozadinu iza eksplozija dojavljivača: "Ovo je jedna od najsloženijih operacija koje sam vidio"

Libanon je potresao val eksplozija dojavljivača koji su u utorak eksplodirali. Najmanje devetero ljudi je ubijeno, a tisuće su ranjeni. Ubrzo se počelo nagađati o tome kako je moguće da je gotovo 3000 dojavljavača eksplodiralo u istom trenutku.

Arapski mediji izvijestili su da je izraelska obavještajna služba Mossad postavila eksplozivni materijal PETN između baterija radio uređaja, a da je do eksplozije došlo kada je temperatura baterija bila povišena.

"Mossad je uspio pristupiti Hezbolahovim komunikacijskim uređajima prije nego što su predani", rekao je anonimni izvor za Sky News Arabia.

Prema libanonskom sigurnosnom izvoru kojeg je citirala Al Jazeera, težina eksploziva nije bila veća od 20 grama, piše izraelski Haaretz.

Pentagon je priopćio da SAD nisu umiješane u eksplozije dojavljivača u Libanonu.

Kako su dojavljivači mogli eksplodirati?

Analitičari su brzo izrazili šok razmjerima napada rekavši da se Hezbolah ponosi svojim sigurnosnim mjerama. Neki su sugerirali da je hakiranje moglo uzrokovati pregrijavanje baterija dojavljivača, što bi onda uzrokovalo eksploziju uređaja. Takav čin bio bi bez presedana, piše BBC.

No, mnogi stručnjaci kažu da je to malo vjerojatno, jer snimke eksplozija ne odgovaraju onima uzrokovanim pregrijavanjem baterija. Zato neki tvrde da je vjerojatnija neka vrsta napada na opskrbni lanac, koji je uključivao modificiranje dojavljivača tijekom njihove proizvodnje ili u transportu. Da je ovo doista bio napad na opskrbni lanac, to bi uključivalo veliku operaciju da se na neki način potajno petlja s dojavljivačima.

Bivši stručnjak britanske vojske za streljivo, koji je želio ostati neimenovan, rekao je za BBC da su uređaji mogli biti pakirani s između 10 i 20 grama vojnog eksploziva skrivenog unutar lažne elektroničke komponente. Ovo bi, rekao je stručnjak, bilo povezano sa signalom, nečim što se zove alfanumerička tekstualna poruka.

Pejdžeri koji su eksplodirali bili su novi i kupio ih je Hezbolah posljednjih mjeseci, rekao je libanonski sigurnosni izvor za CNN. Izvor nije dao nikakve informacije o točnom datumu kupnje dojavljivača niti o njihovom modelu.

Višegodišnja operacija

Eksplozije dojavljivača vjerojatno su bile višegodišnja operacija, rekao je stručnjak za Sky News. David Kennedy, suosnivač i glavni časnik za hakiranje Binary Defensea, koji je radio za NSA, rekao je da je incident sličan nekima već ranije viđenima.

"Postoji skupina koja se zove TAO unutar NSA-e koja presreće pakete i u njih ugrađuje stvari s tim učinkom", rekao je i naglasio složenost operacije za koju su mnogi okrivili Izrael.

Izrael još nije komentirao.

Ponavljajući druge stručnjake Kennedy je rekao da uređaji vjerojatno nisu bili hakirani, već da je u njih ugrađena eksplozivna naprava.

To bi, rekao je, "indiciralo veliki prekid opskrbnog lanca gdje su oni mogli presresti te dojavljivače, ugraditi eksplozive, a zatim to iskoristiti za provođenje ove vrste operacija.

"Ovo je, znate, vrlo složen, visoko sofisticiran, vjerojatno višegodišnji tip angažmana koji bi zahtijevao da se ovakva stvar izvede. Jedan od najsloženijih koje sam ikad vidio", zaključio je.

