Očekuju se povijesne poplave: Otkazuju se sportski i kulturni događaji, stanovnicima rečeno da budu spremni za moguću evakuaciju

U bavarskim Alpama na jugu Njemačke pada snijeg. U nekim se područjima očekuje i do pola metra snježnog pokrivača.

Idilični prizori prvog ovosezonskog snijega i na švicarskim planinama.

Ali idilu ne očekuju u Češkoj. Užurbano se provode mjere obrane od poplava. Improvizirani nasipi postavljaju se u glavnom gradu Pragu i drugim dijelovima zemlje. Prognoze najavljuju da bi u nekim područjima tijekom sljedećih nekoliko dana mogla pasti trećina prosječne godišnje količine kiše.

"Na nekim rijekama prvi stupanj obrane od poplava će biti proglašen već danas i očekujemo daljnji rast vodostaja sutra. Nažalost također moramo očekivati da će vodostaji na nekim rijekama možda premašiti razine koje se događaju jednom u 100 i više godina", rekao je Petr Fiala, češki premijer.

Iz više akumulacijskih jezera pojačano je ispuštanje vode kako bi mogla primiti kišu koju nosi ciklona Boris. Otkazuju se sportski i kulturni događaji, a stanovništvu savjetuje da bude spremno za moguću evakuaciju.

"Iako vjerujemo da stanje neće biti toliko dramatično, moramo biti spremni za najgori scenarij. Ništa drugo ne bi bilo odgovorno i zato tako postupamo", dodao je Fiala.

Događaji na otvorenom otkazani su i na jugu Poljske. Za moguće poplave također se pripremaju Slovačka i Austrija.

"Obilna kiša dosad, hvala Bogu, još nije došla. Trenutačne vremenske prognoze predviđaju oborine u saveznoj zemlji Salzburg do nedjelje od 150 do 200 litara kiše po metru četvornom. Ako to bude slučaj, to će očito dovesti do problema", upozorio je Günter Trinker, zapovjednik vatrogasaca okruga Salzburg.

Poplave prijete i istoku Njemačke. U Drezdenu se žurno uklanjanju ostaci mosta koji se urušio prije nekoliko dana kako bi se oslobodilo korito rijeke Labe.

