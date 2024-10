Potresni prizori u BiH, potraga za nestalima se nastavlja: "Bili smo u kući kad se srušila, majku traže..."

Bosna i Hercegovina i dalje traži nestale u poplavama i odronima.

U Buturović Polju tijekom dana su dvije osobe pronađene mrtve, a za tri se još traga. Na terenu su sve raspoložive snage, a pomoć je stigla i od svih susjeda.

Teren se sporo pretražuje jer su ceste potpuno uništene, a sela i dalje odsječena. Struja se djelomično vratila, vode nema. Priče preživjelih mještana su tragične i traumatične.

"Ja, moja supruga i moja kćerka smo preživjeli. Mi smo bili u kući kad se tragedija dogodila, majka mi se nažalost još vodi kao nestala.

Bili smo u kući kad se srušila, voda nas je nosila par kilometara dolje. Igrom slučaja smo isplivali, ja, žena i dijete. Razdvojeno, nismo bili zajedno. Isplivali smo. Majku traže", rekao je Sead Alić iz mjesta Buturović Polje.



"Sigurno još do nekih 10 sela nismo uspjeli doći. Građevinska operativa radi, pokušava da sanira te puteve, ali to su kilometri puteva koje nema, mostova ili su oštećeni ili su uništeni, tako da imat ćemo ovdje mjesec dana rada da bi ljudi mogli doći do svojih mjesta", smatra načelnik Civilne zaštite grada Konjica Husein Hodžić.

