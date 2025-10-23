U susjedstvu uhićena dvojica Mađara: Osumnjičeni su da su špijuni, pronađena tajna oprema za snimanje

Dvojica državljana Mađarske uhićena su u Bosni i Hercegovini pod sumnjom da su se bavili špijunažom a u tijeku je istraga o tome zbog čega su točno boravili u toj zemlji, potvrdili su u četvrtak iz policijskih izvora.

Glasnogovornica Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) Jelena Miovčić kazala je kako su ih iz policije Tuzlanske županije, gdje su Mađari i privedeni, izvijestili da provode istragu odnosno potrebne provjere.

"Ukoliko se utvrdi da postoje elementi koji ukazuju na eventualno počinjene kaznenog djela, odnosno djela iz Kaznenog zakona BiH, mi ćemo se svakako uključiti", kazala je Miovčić.

Prema pisanju portala Klix koji se poziva na neimenovane izvore bliske istrazi dvojica Mađara privedena su u četvrtak i nakon toga predana Službi za poslove sa strancima koja djeluje pri Ministarstvu sigurnosti BiH a u istragu je uključena i Obavještajno-sigurnosna agencija BiH (OSA).

Portal Raport navodi pak kako je kod privedenih Mađara pronađena oprema za snimanje a imali su kamere ugrađene u šilterice.

Jedan od uhićenih navodno je identificiran kao Gyorgy Baráth, ranije djelatnik vojne protuobavještajne službe Mađarske.

Nakon toga je osnovao privatnu istražiteljsku agenciju Baráth and Partners.