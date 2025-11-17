Hodočašće završilo katastrofom! Planuo autobus, izgorjelo 45 ljudi

Četrdeset pet indijskih hodočasnika poginulo je nakon što se autobus u kojem su putovali zapalio u nesreći blizu Medine u Saudijskoj Arabiji, rekao je načelnik policije indijskog grada Hyderabada.

U autobusu je bilo 46 putnika, rekao je VC Sajjanar na konferenciji za medije. Dodao je da je muškarac koji je preživio nesreću hospitaliziran na odjelu intenzivne njege u lokalnoj bolnici.

Većina žrtava je iz Hyderabada, smještenog u južnoj indijskoj saveznoj državi Telangani.

Hodočasnici su putovali iz islamskog svetog grada Meke u Medinu kada se dogodila nesreća, priopćila je vlada Telangane.

Išli su u Saudijsku Arabiju na hodočašće koje je kraća verzija hadža - najvećeg islamskog hodočašća.

Indijski premijer Narendra Modi objavio je na X-u da je "duboko ožalošćen" zbog nesreće te da su indijske vlasti u bliskom kontaktu s dužnosnicima u Saudijskoj Arabiji.