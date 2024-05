Hrvatski hotel na Forbesovoj listi najboljih hotela

Hotel TUI BLUE Adriatic Beach Resort našao se na nedavno objavljenoj Forbesovoj listi najboljih svjetskih all-inclusive destinacija i hotela za odrasle. Na prestižnom popisu 24 najbolja hotela na svijetu prema izboru Forbesa, hotel TUI BLUE Adriatic Beach Resort se nalazi kao jedan od najboljih europskih all-inclusive resorta za odrasle koji nudi miran bijeg od užurbane svakodnevice. Nakon nedavnog proglašenja hotela TUI BLUE Adriatic Beach Resort jednim od najboljih u TUI programu na globalnoj razini te dobivanja TUI Global Hotel Awards Quality za 2024. godinu, drugo je to po redu važno priznanje za naš hotel.

PR Foto: PR

„Oduševljeni smo što je Forbes uvrstio hotel TUI BLUE Adriatic Beach Resort među 24 najbolja all-inclusive ljetovališta za odrasle u svijetu. Ovo je veliko priznanje za cijelu turističku regiju Makarske rivijere, ali i za naš tim. U TT Hotels Croatia grupi se vodimo visokim standardom usluge za naše goste, ulažemo u kvalitetu hotela i svakodnevno unapređujemo poslovanje. Jednako smo usmjereni na pružanje najviše razine usluge svojim gostima kao i na pružanje vrhunskih uvjeta rada našim zaposlenicima. Ulažemo posebne napore da zaposlimo najbolje ljude za koji će našim gostima pružiti nezaboravna iskustva na odmoru. Rezultat našeg rada i potvrda visoke kvalitete su naši rezultati, širenje tržišta i mreže partnera te stalan rast. Upravo su visoka kvaliteta, proaktivnost i motiviranost glavnog direktora Roberta Betića i cijelog tima hotela TUI BLUE Adriatic Beach Resort glavni nositelji ovih nagrada i priznanja.“ – izjavila je Nikolina Misir, predsjednica Uprave TT Hotels Croatia.

PR Foto: PR

TUI BLUE Adriatic Beach Resort je smješten u srednjoj Dalmaciji na prekrasnoj Makarskoj rivijeri, podno planinskog masiva Biokova, okružen gustom borovom šumom i kristalno plavim morem. Ovaj all-inclusive hotel u ponudi ima 271 sobu, od udobnih i modernih Standard i Superior soba do raskošnih Swim-up apartmana, dva restorana, wellness i spa. Gosti našeg hotela TUI BLUE Adriatic Beach Resort cijene elegantan smještaj s prekrasnim pogledom na more i gastronomske mogućnosti koje predstavljaju lokalne i međunarodne okuse. Bilo da putnici traže opuštanje ili avanturu, naš obalni dragulj obećava idilično utočište u Hrvatskoj za one koji žele doživjeti ljepotu jadranske obale.

PR Foto: PR

TUI BLUE hotelski brend nudi putnicima orijentiranim na iskustvo hotelski proizvod prilagođen njihovim individualnim potrebama. BLUE vodiči pružaju sjajno gostoprimstvo s osobnim dodirom, a BLUE App nudi gostima mnoštvo aktivnosti po njihovom izboru. Iskustva variraju od zabave u opuštenoj atmosferi do holističkog fitness i wellness programa te raznih izleta.

Hoteli TUI BLUE predstavljaju gastronomska iskustva s lokalnim štihom, uključujući autentična regionalna jela, dok također zadovoljavaju sve prehrambene potrebe ili planove prehrane. TUI BLUE je globalni brend vodećeg portfelja hotela za slobodno vrijeme TUI Hotels & Resorts (TUI Grupa)s više od 90 hotela diljem svijeta i širi svoj portfelj s jakim fokusom na Aziju, Bliski istok i Afriku.

PR Foto: PR

TT Hotels Croatia, osnovana 2013. godine u Zagrebu (prije Karisma Hotels Adriatic), je hotelska grupacija i dio najveće putničke kompanije u svijetu – TUI Grupe, koja u svojem portfelju ima preko 1600 turističkih agencija i portala, pet aviokompanija s preko 150 zrakoplova te preko 400 hotela. Temeljne vrijednosti naše poslovne politike su motivirani i zadovoljni zaposlenici, inspirirani i vjerni gosti te održivo poslovanje. U svom portfelju upravljamo s vrhunskim smještajnim kapacitetima na atraktivnim lokacijama makarske rivijere i dubrovačkih Elafita. Hoteli ukupnog kapaciteta 750 soba, jedan kamp te preko 500 zaposlenika čine okosnicu našeg uspješnog poslovanja i čvrst temelj za daljnji razvoj. Svi hoteli u portfelju grupacije posluju pod globalnim lifestyle hotelskim brendom TUI BLUE, koji nudi putnicima orijentiranim na iskustvo hotelski proizvod prilagođen njihovim individualnim potrebama. Portfelj: TUI BLUE Adriatic Beach Resort **** (Makarska Rivijera), TUI BLUE Makarska **** (Makarska Rivijera), TUI BLUE Kalamota Island Resort **** (Otok Koločep – Dubrovnik), Camp Dole ** (Makarska Rivijera).

PR (Foto: PR)