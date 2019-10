Ivan Milat, čija su monstruozna serijska ubojstva mladih autostopera užasnula Australce početkom 90-ih, umro je u sidnejskom zatvoru u dobi od 74 godine, objavile su u nedjelju vlasti.

Ivan Milat, po ocu podrijetlom Hrvat, osuđen je za ubojstva sedmero mladih koja je izveo na jugoistoku Australije između 1989. i 1992.

Služio je doživotnu kaznu zatvora, a u svibnju ove godine dijagnosticiran mu je karcinom želuca i jednjaka u terminalnoj fazi.

Njegovih sedmero žrtava bile su dvije Britanke u dobi od 21 i 22 godine, dvoje 19-godišnjih Australaca, te troje Nijemaca kojima je ponudio vožnju.

Leševi su otkriveni između rujna 1992. i studenoga 1993., pokopani u šumi Belanglo, oko 150 kilometara južno od Sydneya.

Ivan Milat uhićen je u svibnju 1994. zahvaljujući svjedočenju jednog britanskog autostopera koji je čudom uspio pobjeći, a osuđen je 1996..

Milat je bio i glavni osumnjičeni za ubojstva triju žena koje su nestale deset godina prije toga, ali njihova tijela nisu nađena.

Žrtvama je odrubio glavu, vezao ih i silovao...

Sve do njegove smrti obitelji žrtava i Milatova obitelj se nadala kako im reći što je bilo. No do samog kraja Ivan je šutio i negirao zločine.

"Svaki dan mislimo na nju, ali to ne znači da mislimo i na Milata. Njegovo priznanje bi nam donijelo završetak ove priče", rekao je Ian Clarke, otac jedne od žrtava.

Ubojstva za koje je Milat osuđen bila su brutalna. Jednoj je žrtvi odrubio glavu, drugoj je 10 puta pucao u glavu, neke je toliko brutalno izbo nožem da su im kosti bile načete, neke je vezao i silovao...

Milat je nastavio sablažnjavati autralsku javnost i nakon što je završio iza rešetaka. Štrajkao je glađu, plastičnim nožem si je odrezao mali prst na ruci i stavio ga u omotnicu koju je adresirao na predsjednika Visokog suda, gutao je žilete i druge metalne predmete.

Za ubojstvo je osuđen i njegov nećak Matthew Milat koji je sjekirom ubio 17-godišnjeg prijatelja. Kad su ga uhitili hvalio se: "Znate tko sam ja, znate moju obitelj. Znate prezime Milat. Ja činim što i oni", prenosi The Guardian.

(M.R./Hina)