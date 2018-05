Roditelji 30-godišnjeg Amerikanca poduzeli su pomalo drastične mjere kako bi natjerali sina da napusti roditeljsko gnijezdo - tužili su ga. Sudski dokumenti pokazuju kako Michael Rotondo ne plaća stanarinu, ne pomaže s kućanskim poslovima te je ignorirao ponudu roditelja da mu plate preseljenje.

Christina i Mark Rotondo kažu kako njihov sin i nakon pet pisama u kojem ga se obavještava da se mora iseliti to odbija napraviti. On tvrdi kako ga nisu "obavijestili na vrijeme", piše BBC.

Neobičnim slučajem porodice Rotondo bavi se Vrhovni sud okruga Onondaga u blizini Syracusea u državi New York i to nakon što su roditelji više mjeseci neuspješno nagovarali sina da ode.

Odvjetnik kojeg su roditelji angažirali, Anthony Adorante, kaže kako njegovi klijenti više ne znaju što bi poduzeli i na koji način bi više nagovorili Michaela da se odseli.

"Odlučili smo da odmah moraš napustiti ovu kuću. Imaš 14 dana da odeš. Neće ti biti dopušteno da se vratiš" stoji u prvom pismu od 2. veljače.

Kad je Michael ignorirao to pismo, njegovi roditelji, uz pomoć svog odvjetnika, napravili su odgovarajuću obavijest o iseljenju. "Izbačeni si. Pravni postupak bit će pokrenut ako ne odeš do 15. ožujka 2018.", pisalo je.

Par je zatim ponudio sinu 1100 dolara da se iseli, no ni to nije pomoglo. "Ima puno poslova čak i za ljude s ovakvom radnom poviješću poput tebe. Zaposli se, moraš raditi", poručili su mu.

No 30. ožujka bilo je jasno kako sin nema namjeru izaći iz kuće. U travnju, gospodin i gospođa Rotondo otišli su na gradski sud kako bi vidjeli mogu li izbaciti sina iz kuće. No tamo su im rekli da moraju na Vrhovni sud, s obzirom na to da im je Michael sin. To su i učinili.

Sin Michael je tužbu svojih roditelja nazvao odmazdom i zamolio sud da odbaci čitav slučaj.

Novo ročište zakazano je za kraj ovog mjeseca, tek nekoliko tjedana prije Michaelovog 31. rođendana.