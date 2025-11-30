Turska poslala poruku Europi, pa dodala: "Putin je spreman..."

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan rekao je da Turska ostaje predana članstvu u Europskoj uniji te pozvao blok da pokaže obnovljenu političku volju, a istovremeno je naglasio spremnost Ankare da doprinese europskim naporima za sigurnost i mir u Ukrajini.

"Naš predsjednik jasno je izrazio da se želimo pridružiti EU i da imamo čvrstu volju u tom smjeru. Sada je na redu EU. Ono što nam je važno jest oživljavanje političke volje u Europi za članstvo Turske u EU; kada se to dogodi, ostalo će biti riješeno. EU mora poduzeti korake", rekao je Fidan za Welt.

Održao je zajedničku konferenciju za novinare s njemačkim ministrom vanjskih poslova Johannom Wadephulom. Na pitanje o ratu između Rusije i Ukrajine, Fidan je rekao da se obje strane sada čine otvorenijima za mir nego u prošlosti: "Vidjele su razmjere ljudske patnje i uništenja te prepoznale vlastite granice".

Dodao je da je ruski predsjednik Vladimir Putin "spreman prihvatiti prekid vatre i sveobuhvatni mirovni sporazum pod određenim uvjetima" te da je to preneseno ukrajinskoj strani, te da svaki sporazum mora uključivati ​​jasne obveze da nijedna strana neće napadati drugu ni iz kojeg razloga.

"Ako se o tome postigne dogovor, mir u regiji mogao bi se osigurati na 50, 60 ili 70 godina - možda čak i dulje", rekao je. "Ali mirovni sporazum ne znači napuštanje vlastitih sigurnosnih mjera. NATO će se nastaviti pripremati za različite scenarije. Rusija također pati ekonomski i društveno i imala bi koristi od sporazuma".

Na pitanje smatra li Ankara Rusiju prijetnjom, posebno usred optužbi za hibridne napade diljem Europe, Fidan je rekao da se Turska suočila s Rusijom u sukobima poput Sirije i Libije te da dijeli mnoga iskustva s europskim zemljama. Kaže da su već raspravljali o mogućim scenarijima i podjeli rada u vezi sa sigurnošću i obranom.

"Razlika je sljedeća: Nikada ne prekidamo dijalog s Rusijom", rekao je. "Turska želi prijateljske odnose sa svim svojim susjedima. Nikada ne želimo biti strana koja uzrokuje probleme."

Europa se mora osloniti na sebe, ne velike sile

Komentirao je i udaljavanje SAD-a od europskih politika govoreći da "dužnosnici izbjegavaju javna nagađanja kako bi spriječili samoispunjavajuća proročanstva", ali je napomenuo da Washington preispituje vlastitu vanjsku, sigurnosnu i ekonomsku politiku.

"Europa mora odlučiti hoćemo li u novom svjetskom poretku uspostaviti vlastito težište ili ćemo dopustiti drugim velikim silama - posebno u područjima sigurnosti, gospodarstva i tržišta, da nas vode. Jer će se SAD razumljivo morati suočiti s globalnom konkurencijom Kine", rekao je, dodajući da bi zemlje poput Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Njemačke, Turske i Italije trebale pomoći u oblikovanju sigurnosne budućnosti Europe.

Fidan je rekao da Turska preferira članstvo u EU, ali je naglasio da je, bez obzira na ishod, potrebna iskrena i pravovremena rasprava. Za zastoj u pregovorima okrivio je političke i ideološke stavove nekih država članica EU, a ne tursko poštivanje sporazuma. Pohvalio je i napredak Sirije te rekao da se od revolucije iz Turske vratilo gotovo 500.000 Sirijaca.

Ali upozorio je da je "najveći rizik za ovaj proces Izrael". Rekao da je Ankara pozvala Izrael da komunicira svoje sigurnosne probleme putem odgovarajućih kanala: "Ali ako na sve te prijetnje odgovorite bombardiranjem, to šalje drugačiju poruku".