Tursko ministarstvo obrane priopćilo je kako je zauzelo planirane ciljeve na sjeveroistoku Sirije, javlja Reuters.

Nakon što je Turska u srijedu započela vojnu akciju u Siriji, u četvrtak su priopćili kako su zauzeli sve planirane ciljeve. Kurdi pak javljaju da se u pojedinim selima vode snažne borbe protiv Turaka koji u ta sela pokušavaju ući.

''U slučaju da Kurdi ili Turci izgube kontrolu, SAD je već premjestio dva ISIS-ova militanta povezana s obezglavljivanjem u Siriji, poznatim kao Beetles, na sigurnu lokaciju pod kontrolom SAD-a'', zadnje je što je američki predsjednik Donald Trump tvitao o situaciji u Siriji.

