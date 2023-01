Turska "nije u poziciji" da ratificira članstvo Švedske u NATO-u u sadašnjoj situaciji, rekao je u subotu Ibrahim Kalin, bliski savjetnik predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana nakon novog incidenta koji se dogodio ovaj tjedan.

"Nismo u poziciji da pošaljemo zakon na ratifikaciju u parlament jer po tom pitanju imamo pravi problem", kazao je Ibrahim Kalin, bliski savjetnik predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, dodavši kako postoji opasnost od toga da ga zastupnici odbace.

Ankara je u četvrtak osudila video montažu koju je napravila skupina bliska Kurdistanskoj radničkoj stranci (PKK) u Švedskoj, na kojoj lutak s likom predsjednika Erdogana visi obješen za noge i naziva ga se "diktatorom".

Erdogan’s mannequin has been executed in Sweden’s Stockholm, which drew strong criticism from the Turkish leadership



The Swedish FM in response says “Portraying a popularly elected president as being executed outside City Hall is abhorrent.”



pic.twitter.com/F5UB74ywd6