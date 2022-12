Sedam osoba, među kojima troje djece, poginulo je u petak u eksploziji plina u kebab restoranu na zapadu Turske, priopćili su mjesni čelnici.

"Želim milosrđe sedmero naših sugrađana koji su izgubili život u eksploziji", napisao je na Twitteru gradonačelnik Nazillija, u pokrajini Aydinu, gdje se dogodila nesreća.

Blast in a restaurant in Nazilli (Aydın province), 7 dead, 4 seriously injured.

Highly likely the Ekrem Coşkun Doner branch in Kıbrıs Cd #Turkey 🇹🇷 pic.twitter.com/BlxXyIZeUJ