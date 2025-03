Atlantic objavio sve poruke afere Signalgate: Trumpovi ljudi s novinarom dijelili detalje ratnog plana

Signalgate, kako su mediji prozvali epski gaf Bijele kuće, širi se iz dana u dan. Bijela kuća žestoko je reagirala na priču koju je objavio The Atlantic nakon što je njihov glavni urednik Jeffrey Goldberg greškom završio u šifiranoj komunikaciji na aplikaciji Signal u kojoj su najviši američki dužnosnici razmjenjivali poruke o detaljima napada na hutiste u Jemenu. List je odgovorio nastavkom priče – objavili su sve poruke kojima je Goldberg imao pristup.

Glavni urednik lista prvo je objavio da neće objavljivati tehničke detalje o napadu kako ne bi ugrozio američke vojnike i jer je smatrao da takva informacija ne predstavlja javni interes. Trumpova administracija se ipak svim silama trudila diskreditirati Goldberga i list za čiji je sadržaj odgovoran. Zato je Jeffrey Godberg prelomio i odlučio javno objaviti ključni dio komunikacije koja je trebala biti tajna – onaj o detaljima napada.

Jemenski Hutisti Foto: Afp

"Izjave i tvrdnje brojnih dužnosnika administracije da lažemo o sadržaju poruka navele su nas da vjerujemo da bi ljudi trebali vidjeti te poruke kako bi došli do vlastitih zaključaka. Postoji jasan javni interes za otkrivanjem vrste informacija koje su Trumpovi savjetnici uključili u nezaštićene komunikacijske kanale, posebno zato što više osoba iz administracije pokušava umanjiti značaj podijeljenih poruka", poručeno je u uvodu nastavka članka o aferi.



List je ponovno tražio reakcije visokih dužnosnika uključenih u cijelu priču, a u njihovo ime oglasila se Karoline Leavitt, glasnogovornica Bijele kuće koja je ponovila ono što se već čulo – u porukama nije bilo povjerljivih informacija, no ''to ne znači da podupiremo njihovu objavu''.

Leavitt nije pojasnila koje dijelove informacija Bijela kuća smatra osjetljivima ili kako bi njihovo objavljivanje više od tjedan dana nakon prvih zračnih napada moglo ugroziti nacionalnu sigurnost.

Glasnogovornik CIA-e zamolio je uredništvo Atlantica tek da izostave ime njihovog dužnosnika koji se spominje u razgovoru, i to je jedino što su mijenjali.

Autori objavljenog članka ističu da se većina komunikacije svodila na tajming i objašnjavanje razloga za napad, no na sam dan akcije 15. ožujka, u raspravi su se pojavili operativni detalji.

U poruci koju je ministar obrane Pete Hegseth poslao u 11:44 pisalo je: "Ažuriranje: 11.44, vrijeme. Vremenski uvjeti su povoljni. Upravo potvrđeno s CENTCOM-om da smo spremni za pokretanje misije. Plan je: 12.15 Lansiranje F-18 (prvi udar). 13.45 Počinje prva udarna serija F-18. Ciljani terorist je na njegovoj poznatoj lokaciji, trebalo bi biti na vrijeme. Također, lansiraju se i udarni dronovi (MQ-9)."

Ove su poruke poslane dva sata uoči napada, a da su došle do nekog tko je neprijatelj SAD-a, hutisti bi imali dovoljno vremena za napad, i tu bi za američke pilote vjerojatno bio kraj, ističe list.

U nastavku se ponovno oglasio Hegseth.

"14.10 Lansiranje idućih F-18-ica (drugi udar). 14.15 Napad dronovima na cilj (ovo je vrijeme kada će prve bombe definitivno pasti, na temelju prethodnih meta i okidača. 15.36 Početak drugog paketa napada s F-18 - također, lansiranje prvih Tomahawka s mora. Uskoro opširnije o misiji. Trenutačno smo čisti na OPSEC-u (operativna sigurnost). Bog blagoslovio naše ratnike."

JD Vance Foto: Afp

Potom se javlja i potpredsjednik JD Vance koji poručuje da će se ''pomoliti za pobjedu". Nešto kasnije, Waltz je objavio da je zgrada u kojoj je bila meta pogođena te da za to ima potvrdu.

Vance poruku nije shvatio poruku pa je pitao "Što?". Waltz je uzvratio:

"Prebrzo tipkam. Naša prva meta, dobili smo potvrdu da ulazi u zgradu svoje djevojke i ta zgrada je sada srušena."

Vanceov odgovor: "Odlično".

