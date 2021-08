Rijetka ljetna poplava prekrila je tijekom noći slavni Trg sv. Marka u Veneciji do metra visokom vodom.

Venecija je često pogođena poplavama u jesen i zimu. Katastrofalne poplave u studenom 2019. prouzročile su stotine milijuna eura štete.

Poplava koja se dogodila u noći na ponedjeljak izazvala je manje štete.

Parovi na trgu plesali su na glazbu klavira u vodi koja im je sezala gotovo do koljena, djeca su se igrala, a turisti šetali noseći cipele u rukama.

WATCH: Venice's St. Mark's Square was flooded twice over the weekend during high water levels known as ‘acqua alta’ which is unusual and out of season in August https://t.co/71ASEuNcX2 pic.twitter.com/wv964XmB7O