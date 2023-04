Dok se bivši američki predsjednik Donald Trump suočava s optužnicom, mađarski premijer Viktor Orban danas mu je na Twitteru objavio svoju podršku.

Mađarski premijer Viktor Orban objavio je u ponedjeljak poruku potpore bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Poručio mu je da se nastavi boriti, referirajući se na kaznenu optužnicu s kojom se suočava zbog uplata tijekom predsjedničke kampanje 2016.

Orbanova objava na Twitteru uključuje fotografiju dvojice muškaraca na kojoj se smiješe i rukuju tijekom sastanka na Trumpovu imanju u Bedminsteru u New Jerseyju prošlog kolovoza. Mađarski čelnik tada je otputovao u Sjedinjene Države kako bi govorio na Konferenciji konzervativne političke akcije (CPAC) u Teksasu.

"Nastavite se boriti, gospodine predsjedniče! Uz vas smo", napisao je Orban u tvitu u ponedjeljak.

Keep on fighting, Mr. President! We are with you, @realDonaldTrump pic.twitter.com/EZFMYHDRzl