Dopisnik Al Jazeere Ivica Puljić komentirao je za Dnevnik Nove TV optužnicu protiv Donalda Trumpa.

Sve je počelo još davne 2006. godine. Stormy Dainels, tvrdi da je s Donaldom Trumpom imala seksualni odnos 2006. godine, u hotelskoj sobi na turniru za golf, svega mjesec dana nakon što je Melania Trump rodila sina Barona. Stormy je tada imala 27 godina, a Donald 60.

Pet godina poslije, Stormy je dala intervju u kojem govori o aferi. Intervju nikad nije objavljen, jer je magazin dobio prijetnju tužbom.

Trumpov odvjetnik Michael Cohen, 2016. godine glumici je isplatio 130 tisuća dolara u zamjenu za šutnju. Dogodilo se to nekoliko dana prije nego što je Trump postao predsjednik.

Wall Street Journal, 2018. godine objavio je prvi članak o isplati novca za šutnju porno glumici. Trump aferu cijelo vrijeme negira, a Cohen tvrdi da nije dao nikakav novac. Krajem godine, Cohen je osuđen zbog porezne prevare na tri godine zatvora. Tada svjedoči da je naredbu za isplatu novca za šutnju dobio od Trumpa.

Potvrđeno je kada će Donald Trump izaći pred sud, oglasila se kći bivšeg američkog predsjednika

Uživo iz Washingtona javio se dopisnik Al Jazeere Ivica Puljić koji je za Dnevnik Nove TV komentirao stanje u SAD-u i optužnicu protiv Trumpa.

"Donald Trump, točnije njegovi odvjetnici kažu da on nije zabrinut, on je ljut i bijesan, jer je mislio da je to skoro gotovo. Ovo je jedna od slabijih optužnica protiv njega, sljedeće mogu biti mnogo jače.

Govorimo o njegovom udjelu u nasilnim nemirima 6. siječnja 2021., sakrivanju tajnih dokumenata koje je iznio iz Bijele kuće u njegov dom na Floridi i najjači slučaj u miješanja u predsjedničke izborne rezultate u saveznoj državi Georgiji", kazao je Puljić.

Što se Trumpove reakcije na sve ovo tiče, Puljić je rekao da "Trump ovo naziva lovom na vještice i da narod stoji iza njega. Što baš i ne možemo potvrditi jer prema najnovijoj anketi respektabilnih MPR-a i PBS-a kaže se da najmanje 60 posto Amerikanaca ne želi da Trump bude predsjednički kandidat. Što je dosta različito u odnosu na neke ranije ankete. U svakom slučaju on ima potporu republikanaca, dužnosnika, zakonodavaca od Mikea Pencea do Rona DeSantisa, mogućih njegovih najljućih protivnika za nominaciju republikanske strane", ističe Puljić.

"Ono čega se u Americi plaše su nasilni prosvjedi, na koje je on već pozivao prije sedam, osam dana. Idući utorak ćemo vidjeti hoće li išta od toga biti na Manhattanu u jednoj od njujorških općina gdje će se sve to odvijati", pojasnio je Puljić.

Analizira političke posljedice ove optužnice.

Procurila prva fotografija Trumpa nakon podizanja optužnice: Pogledajte gdje je bio s Melanijom

"Kratkoročno on će dobivati potporu i već ju je dobio, u to nema nimalo sumnje. Dugoročno, kad se sve to počne povlačiti po sudovima, ako se otvore nove optužnice mnogi ljudi će reći da to ne žele. Osobito republikanci koji će se okrenuti prema nekom novom kandidatu."

"Ima ovdje i paradoksa čak i ako bude optužen i osuđen on i dalje može biti predsjednički kandidat. Ono sto je još veći paradoks, ako je osuđen i optužen on ne može glasovati za samoga sebe odnosno na predsjedničkim izborima. Tu su američki zakoni nekad zaista zanimljivi."

Tužitelj pod pritiskom

"Tužitelj iz Manhattana ne odustaje. To je Alvin Bragg koji je sada pod ogromnim pritiskom republikanaca i jednog dijela javnosti, a često dobiva i prijetnje", pojasnio je Puljić.

"Tako je to u Americi, možeš sve učiniti, ali ti se novac neće oprostiti. Al Capone je na kraju pao zato jer nije plaćao porez. Trump bi se trebao pojaviti na sudu u Manhattanu u utorak gdje bi trebao doći i biti fotografiran te će mu se uzeti otisci prstiju, simbolično će biti uhićen i onda ćemo čekati suđenje", rekao je zaključno Ivan Puljić.