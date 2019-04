Američki predsjednik Donald Trump putem svojeg Twitter profila poručio je Europskoj uniji da će sad uvesti nove carinske tarife na EU proizvode u vrijednosti od 11 milijardi dolara. Evo i zašto.

"Svjetska trgovinska organizacija zaključila je kako su subvencije Europske unije Airbusu utjecale na SAD, koje će sad staviti tarife od 11 milijardi dolara na europske proizvode! EU je dugo godina iskorištavala SAD u trgovini. To će uskoro prestati!", poručio je putem Twittera Trump.

Njegova objava zasigurno će izazvati novu lavinu političkih reakcija i vjerojatno neće trebati dugo čekati na odgovor čelnika EU-a i njezinih država članica.

The World Trade Organization finds that the European Union subsidies to Airbus has adversely impacted the United States, which will now put Tariffs on $11 Billion of EU products! The EU has taken advantage of the U.S. on trade for many years. It will soon stop!