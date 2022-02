Bivši američki predsjednik Donald Trump gostovao je u radijskoj emisiji, u kojoj je hvalio Vladimira Putina.

Jedna od nezaobilaznih tema pri gostovanju na konzervativnom radiju bila je ukrajinska kriza.

"Gledao sam jučer televiziju i rekao 'ovo je genijalno'. Putin proglašava velik dio Ukrajine nezavisnim. Pa to je divno", komentirao je Donald Trump, piše ABC News.

"Rekao sam 'kako je to pametno'. I on će tamo krenuti i biti mirotvorac. To je najbolja mirovna misija. Mogli bismo i mi tako na južnoj granici", govorio je bivši američki predsjednik, dodajući da je Putin vrlo, vrlo pametan te da ga on zna vrlo dobro.

Ostatak emisije je hvalio Putina, a omalovažavao što radi Joe Biden. Kazao je da se njegovoj administraciji ovakvo što ne bi moglo dogoditi.

Nakon nekoliko tjedana zaoštravanja odnosa Vladimir Putin u ponedjeljak navečer javno je potpisao dekret kojim priznaje separatističke pokrajine na istoku Rusije Donjeck i Lugansk.

