Borba za svaki glas: Trump i Harris u velikoj ofenzivi na ključne države, ankete predviđaju tijesnu borbu

Kamala Harris i Donald Trump ovaj se vikend, predzadnji prije izbora, u ključnim saveznim državama bore za neodlučne birače. Demokratkinji je podršku dala supruga bivšeg predsjednika Michelle Obama, a republikanac je gostovao kod najpoznatijeg svjetskog podcastera Joea Rogana.

Samo deset dana do izbora, možda i najneizvjesnijih u povijesti, dvoje rivala u subotu se uputilo u Michigan, uz Wisconsin i Pennsylvaniju jednu od tri neizvjesnih saveznih država takozvanog 'plavog zida', ključnih za konačnu pobjedu 5. studenoga.

Ankete pokazuju mrtvu utrku, a više od 35 milijuna glasača je diljem zemlje već dalo svoje rane glasove. Amerikanci dvoje hoće li izabrati prvu predsjednicu ili bivšeg predsjednika koji bi u tom slučaju postao najstariji izabrani predsjednika.

Harris pokušava Trumpu oduzeti glasove umjerenih republikanaca koji bi mogli imati problema s njegovim ratobornim stilom. On je u petak upozorio da bi u slučaju povratka u Bijelu kuću procesuirao one koji su počinili, kako on tvrdi, izbornu prijevaru.

Za 62-godišnjeg republikanca A.D. Jeffersona, radnika koji je došao na skup Kamale Harris u Houstonu, turbulencije oko Trumpa su presnažne.

"Jednostavno smatram da je ona manje kontroverzna", rekao je za AFP.

Nedugo nakon skupa u Teksasu na kojem joj je podršku dala Beyonce i gdje je govorila o napadu republikanaca na pravo na pobačaj, Harris ide u Kalamazoo u Michiganu.

Ondje će joj se ponovno pridružiti zvijezde, ovaj put jedna od najistaknutijih izaslanica Demokratske stranke, bivša prva dama Michelle Obama. U četvrtak se Harris na skupu u Georgiji pridružio i bivši predsjednik Barack Obama.

Harris u nedjelju odlazi u Philadelphiju u Pennsylvaniju, najveći grad u najvećoj 'swing' državi koja će vjerojatno odlučiti pobjednika izbora.

Trump je 2016. pobijedio u sve tri države 'plavog zida', no Joe Biden je vratio kontrolu nad njima 2020. godine. Republikanac računa da će vratiti jednu od tri države i osvojiti druge 'swing' države iz takozvanog 'sunčevog pojasa', Arizonu, Nevadu i Sjevernu Karolinu, što će mu biti dovoljno za povratak u Bijelu kuću.

Ishod izbora u najneizvjesnijim saveznim državama moglo bi odlučiti samo nekoliko tisuća glasova. Trump stoga u subotu ide u Michigan i Pennsylvaniju kako bi svojom prisutnošću prikupio sve glasove koje može.

Republikanac ondje putuje nakon što je kasno u petak objavljeno njegovo tri sata dugo gostovanje kod najpoznatijeg svjetskog podcastera Joea Rogana. Kamala Harris odbila je gostovati kod Rogana, objavila je njezina kampanja.

Trump u nedjelju pak ide u svoj New York, gdje će održati skup u Madison Square Gardenu, slavnoj sportskoj areni u središtu Velike Jabuke.

Analitičari ne znaju zašto se Trump odlučio na skupu u toj demokratskoj utvrdi jer je nema nikakve šanse osvojiti. No, vjeruju da želi pokazati da može dupkom napuniti veliku dvoranu u demokratskom uporištu.

Kritičari poput poražene demokratske rivalke na izborima 2016. Hillary Clinton podsjetili su da je Madison Square Garden bio poprište pronacističkog skupa 1939. godine, koji su organizirali pobornici Adolfa Hitlera.

"Ona je rekla da je to kao 1930-ih. Ne, ne, nije tako. Ovo se zove 'Učinimo Ameriku ponovno velikom'", odgovorio je Trump.

Predizborni skupovi tijekom vikenda održavaju se nakon žestokih demokratskih optužbi da Trump želi pretvoriti SAD u autoritarnu državu i da je „fašist” koji ne smije ponovno na vlast.

