VIDEO Pucnjava u New Yorku: Trojica mladića ranjena, napadač u bijegu

Do pucnjave je došlo u 42. ulici blizu Sedme avenije oko 22,50 po lokalnom vremenu u ponedjeljak, rekli su iz policije.

Mladići u dobi od 15 i 18 godina su obojica ranjeni u nogu, a bolničari su ih u stabilnom stanju prevezli u bolnicu Bellevue.

#Breakingnews. Man shot at 42th St and 7th in the heart of Time Square. The suspect is on the run

🎥 by @LeeroyPress pic.twitter.com/3PY0iU4D6O