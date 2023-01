Potez novoga ministra sigurnosti BiH Nenada Nešića koji je u središtu Sarajeva ovoga tjedna podigao tri prsta izazvao je reakciju tamošnjih županijskih vlasti koje su donijele posebnu deklaraciju, a sve se pretvorilo u nova nacionalistička prepucavanja i međusobne optužbe.

Novi ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić je ispred zgrade Vijeća ministara podigao tri prsta kao odgovor na provokaciju Nebojše Vukanovića, srpskog oporbenog zastupnika i oštrog kritičara stranke Milorada Dodika, te njegovih saveznika.

Nakon toga je novoimenovani ministar sigurnosti gostovao na lokalnoj televiziji gdje je ponovno istaknuo tri prsta.

Na to mu je voditeljica u televizijskome programu rekla kako je to "fašistički pozdrav" zbog velikog broja žrtava iz proteklog rata, a on odgovorio kako taj pozdrav nije zabranjen.

U petak je, nakon tog slučaja, Županijska skupština Sarajeva donijela posebnu deklaraciju na poticaj vodeće oporbene Stranke demokratske akcije (SDA) u kojoj su naglasili kako isticanje tri prsta "predstavlja provokaciju i svjesnu uvredu za sve žrtve agresije".

Nije se dugo čekalo na reakciju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika koji je optužio bošnjačku stranu da je započela posljednji rat napadom na srpsku zastavu i ubojstvom muškarca u Sarajevu.

Grlić Radman o Dodikovu odlikovanju Putina: "To je nekakva njemu svojstvena zabava"

Neposredno prije početka rata u BiH 1. ožujka 1992., istoga dana kada je održan i referendum o neovisnosti, ispred srpske pravoslavne crkve ubijen je otac mladoženje Nikola Gardović što je po tumačenju srpske strane u BiH bio jedan od povoda rata u BiH.

Na Dodikovom skupu Tuđmana usporedili s Pavelićem te zaključili: "Vrijeme je da svi Srbi žive u jednoj državi"

SDA-ov dužnosnik Faruk Kapidžić je pak 'slučaj tri prsta' iskoristio kako bi optužio za izdaju bošnjačke stranke iz osmorke predvođene SDP-om te Narodom i pravdom koje su ovoga tjedna uspostavile novi saziv državnog Vijeća ministara sa SNSD-om i HDZ-om BiH.