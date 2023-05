Tri su osobe poginule kada je borbeni zrakoplov indijskih zračnih snaga u ponedjeljak pao na krov kuće u selu u sjevernoj pograničnoj državi Rajasthan, priopćile su zračne snage.

Pilot zrakoplova MiG-21 uspio se katapultirati, navodi se u priopćenju indijskih zračnih snaga.

"Zrakoplov je pao na kuću u Bahlol Nagaru u okrugu Hanumangarh i to je, nažalost, prouzročilo gubitak tri ljudska života", rečeno je.

Pilot se sigurno katapultirao i pritom je zadobio lakše ozljede, navele su zračne snage te dodale da je pokrenuta istraga nesreće.

#WATCH | IAF and Rajasthan police officials at the spot in Hanumangarh where a MiG-21 fighter aircraft crashed, leaving 3 civilians dead



The pilot sustained minor injuries in the incident. pic.twitter.com/LJrxkJ9JaM