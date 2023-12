Izbila je tučnjava, a onda je uslijedio pakao: "Most je počeo pucati, ljudi su se gurali i vrištali, trčali su i padali u vodu"

Kada su krenuli u noćni izlazak, tinejdžeri koji su u subotu došli na koncert sarajevskog repera Cunamija na popularnoj splavi Kartel, nisu ni slutili da ih čeka borba za život i plivanje u ledenoj Savi usred zimske noći. A upravo ih je to dočekalo. Oko pola sata iza ponoći, točnije u 00:37, splav je počela tonuti, zavladala je totalna panika i krenuo stampedo. Mladi su skakali u ledenu rijeku Savu kako bi se spasili da ne potonu zajedno sa splavi.

Policija i ostale žurne službe brzo su reagirale, a evakuirali su 30 ljudi te ih prebacili na susjednu splav.

"Nisu bili ozlijeđeni, ali morali su plivati u hladnoj vodi i doživjeli su veliki stres", rekli su iz beogradske hitne pomoći za Novu.rs.

Potonuo splav Kartel u Beogradu (Foto: Instagram/192.rs)

Dramatičnom spašavanju ljudi, i njihovoj borbi sa snažnom riječnom strujom, prethodila je svađa koja je izbila samo nekoliko trenutaka ranije. Nadležni su prvo dobili poziv zbog tučnjave na splavi, da bi ona poslije počela tonuti.

"Tulum je trebao potrajati do 1:30, ali je nekoliko dečkiju iz osiguranja ušlo na splav i krenulo redom izbacivati ljude, uključujući i mene. Ja sam zamolio da mi kažu razlog, ali samo su mi rekli: 'Izađi van'. Ja sam kulturno izašao. Poslije sam zvao prijatelje da im kažem da sam izbačen, ali je poslije desetak minuta veća grupa ljudi počela izlaziti i svađati se s osiguranjem. Tada je krenula tučnjava", ispričao ke za Blic jedan od svjedoka potonuća splava Kartel.

Minutu kasnije nastao je pakao.

"Odjednom je krenula hrpa ljudi. Izlazili su sa splava, gurali se, vrištali... Svi su došli do mosta koji spaja splav i obalu. Most je počeo pucati, a splav tonuti i svi koji su trčali sa splava padali su u vodu. Nisu znali da je most pao i onda su pali u vodu. Jedni druge su spašavali", prisjetio se dramatičnog trenutka svjedok.

Još jedan mladić potvrdio je da je potonuću splavi prethodio sukob između gostiju i osiguranja.

"Baš sam se uplašio, tu su bili moji prijatelji! Neki se nisu javljali na telefon, pa sam se zabrinuo. Nisam ih mogao vidjeti u masi. U vodi je bilo stotinjak ljudi. Potom su brzo došli policija i hitna pomoć", ispričao je mladić.

Jutro nakon drame

Jutro nakon dramatičnog događaja i spašavanja djevojaka i mladića s potonule splavi, prizori užasa. Iznad površine vode se nalazi samo krov, a jedini dio splavi koji je ostao prikvačen za obalu je most, od kojeg se splav odvojila kada su ljudi masovno počeli izlaziti nakon što je u Kartelu, tijekom koncerta, izbila tučnjava.

Na splavi su, javlja Blic, ostale stvari ljudi koji su pobjegli u panici, čak i novac, cipele...