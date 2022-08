Spasilački napori pojačani su u utorak širom poplavljenog Pakistana kako bi se pomoglo desecima milijuna ljudi pogođenih nemilosrdnim monsunskim kišama koje su potopile trećinu zemlje i odnijele više od 1100 života.

Kiše koje su počele u lipnju izazvale su najgore poplave u više od desetljeća. Poplavljeni su dijelovi vitalnih usjeva i oštećeno je ili uništeno više od milijun domova.

Vlasti i dobrotvorne organizacije bore se da ubrzaju dostavu pomoći za više od 33 milijuna pogođenih ljudi, što je teško u područjima koja su odsječena jer su bujice progutale ceste i mostove.

Na jugu i zapadu kopno je ograničeno, a raseljeni ljudi nagurali su se na povišene autoceste i željezničke pruge kako bi pobjegli iz poplavljenih ravnica.

"Nemamo čak ni prostora za kuhanje hrane. Trebamo pomoć", rekla je za AFP Rimša Bibi, učenica u Dera Gazi Kanu u središnjem Pakistanu.

U Pakistanu tijekom godišnje sezone monsuna padaju obilne, često razorne kiše koje su ključne za poljoprivredu i opskrbu vodom. No tako jakih pljuskova nije bilo u tri desetljeća.

Horrifying footage from S. #Pakistan today of entire building washed away by floods. Over 935 people killed, more than 33 million affected, worst natural disaster for country in decades: pic.twitter.com/aO6ZMlQycf