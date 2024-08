VIDEO Kamere zabilježile jeziv trenutak u kojem je žena propala kroz pločnik u rupu od 8 metara: Već pet dana tragaju za njom

Već pet dana traje potraga za Indijkom (48) koja je u Kuala Lumpuru upala u jamu duboku osam metara nakon što se oko nje urušio pločnik.

Incident se dogodio u dijelu malezijske prijestolnice okruženog dvjema glavnim gradskim rijekama, na istom mjestu kojeg su poplavile bujične poplave prošlog četvrtka.

Vatrogasno-spasilačka služba je prošlog petka, kad se incident dogodio, zabarikadirala dio područja koji se urušio i bagerom počela kopati kako bi spasili 48-godišnjakinju.

Vijaya Lakshmi Gali (48) a tourist in the country disappeared after falling into the 8m-deep hole, Malaysia-based The Star reported. She was walking to a temple for breakfast when the ground suddenly caved in. #Malaysia #kualalumpur #indiantourist pic.twitter.com/HODhcQbnWp