Tuga u Rumunjskoj

Petero mladih sletjelo u provaliju: Jedini preživjeli 10 sati je bio zaglavljen u autu s mrtvim prijateljima

Piše J. M., 25. kolovoza 2025. @ 15:30 komentari
Spašavanje u planinama Iezer-Păpușa
Spašavanje u planinama Iezer-Păpușa Foto: Salvamont Argeș/Facebook
Zajednica se u suzama oprašta od četvero mladih koji su poginuli u teškoj prometnoj nesreći u rumunjskim planinama.
  1. Uragan Erin stiže prema Europi
    Ostaci uragana

    Pogledajte što ide prema Europi, a zahvatit će i Mediteran: "Očekujte dinamičan kraj mjeseca..."
  2. Ilustracija
    poznato ljetovalište

    Masovno trovanje u hotelu: Zaraženo više od 100 ljudi, među njima i beba od 15 mjeseci
  3. Halit Yukay
    Završetak potrage

    Tijelo poznatog biznismena pronađeno na 68 metara dubine: Isplovio pa nestao, jahta prepolovljena na dnu mora

