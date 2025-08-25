Petero mladih sletjelo u provaliju: Jedini preživjeli 10 sati je bio zaglavljen u autu s mrtvim prijateljima

Tragedija u rumunjskim planinama Iezer-Păpușa zavila je cijelu zajednicu u crno. Četvero mladih ljudi, dvije djevojke i dva mladića u dobi između 20 i 23 godine poginulo je u teškoj prometnoj nesreći. Automobilom su sletjeli u gotovo 300 metara duboku provaliju, a jedini preživjeli, mladić Costin (21), bio je zarobljen s tijelima poginulih prijatelja 10 sati.

Među žrtvama su bili 21-godišnji Ștefan i njegova zaručnica Ștefania (23) iz općine Lerești. Zajedno su studirali u Brașovu i planirali vjenčanje. Stefan je vozio terensko 4x4 vozilo kojeg je kupio prije tri dana, a to subotnje jutro krenuli su rano, oko 5 sati, kako bi zajedno vidjeli izlazak sunca s vrha planine. Cesta kojom je išao bila je uska i u jednom je trenutku navodno previše ubrzao i proklizao preko ruba, u alpsku dolinu.

"Po dolasku na mjesto događaja, utvrdili smo da se radi o 5 mladih osoba. Pali su s 230 metara. Vozač je vjerojatno pokušao vidjeti snagu automobila, izgubili su kontrolu i uletjeli u provaliju. Bilo je jako teško. Poslali smo 20 gorskih spasilaca iz Salvamont Argeșa, pet vozila hitne pomoći. Oblaci su se skupili. Počela je kiša, u tom području ima divljih životinja. Zamislite što bi značilo da nam se, s četiri tijela, pojavio i medvjed", ispričali su iz GSS-a, prenosi Oficiuldestiri.ro.

Rekli su da im je ovo bila najteža akcija koju su ikad imali. Automobil su oko 9 sati primjetili šetači, ali su tek kasnije mogli nazvati 112 jer nisu imali signala u tom području.

Jedini preživjeli mladić je s višestrukim prijelomima kralježnice i traumom glave helikopterom hitno prebačen u bolnicu u Brașovu. Kako kažu liječnici, pravo je čudo da je preživio nesreću.

"Ostao je tamo satima, od 6 ujutro do 16. Doslovno je čudo da je preživio. Rekla sam mu, rodio si se drugi put!“, rekla je Victoria Lăsâi, liječnica hitne pomoći.

Cijela situacija tim je gora jer je njegov otac, po zanimanju šumar, sudjelovao u potrazi ne znajući da je njegov sin među žrtvama. Istinu je saznao tek nakon što su ga spasioci vratili s terena.

Gradonačelnik općine rekao je da se tragedija mogla dogoditi i zbog odrona zemlje ili kamena koji se odvojio od padine. Tvrdi da su voljeli planine i da je mladić bio odgovoran vozač.

"To je vrlo lijepo područje, ali i opasno. Koliko ja razumijem, imali su auto tri dana i nisu imali iskustva. Moje je mišljenje da kada idete na teren morate imati bazu, kako prići prepreci. Nije to za svakoga“, objasnio je Ionuț Izbășoiu, stručnjak za terensku vožnju.

Četvero mladih bit će pokopano sljedeći tjedan. Stefan i Stefania u Lereștiju, a drugo dvoje prijatelja, Teodor (20) i Alexandra (21), u svojim rodnim gradovima, Stoenești i Câmpulung.