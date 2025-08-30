FOTO/VIDEO Tornado pogodio susjedstvo! Nastala je velika šteta

Jake oluje pogodile su velike dijelove Italije, posebno na sjeveru gdje je nanesena velika šteta, rekli su u subotu dužnosnici za hitne slučajeve.

U Lombardiji je tornado iščupao nekoliko stabala i otkinuo krovove s kuća oko 40 kilometara sjeveroistočno od Milana, prema vatrogasnoj službi.

Tuča s komadima leda promjera do osam centimetara pogodila je i Pijemont, oštetivši brojne automobile, uništivši krovove i polja.

U Varzu, na granici sa Švicarskom, ulice su se nakon proloma pretvorile u blatne potoke. Dijelovi sela su poplavljeni, a dvije kuće morale su biti evakuirane.

Vatrogasna služba primila je više od 200 poziva u roku od 12 sati, uključujući Lecco blizu jezera Como i Padovu.

Dan prije, hitne službe su odgovorile na oko 1300 hitnih poziva diljem zemlje zbog oluje. Očekuje se da će vrijeme tijekom vikenda ostati promjenjivo.

This afternoon, major flooding has been reported after a regenerating storm brought up to 115 mm of rain, causing severe waterlogging and road disruption. (VC: tornado in Italian)



Location: Acqui Terme (AL) towards Strevi, Italy. pic.twitter.com/BzzADVXxuN — Nitesh Das (@Realnitesh945) August 28, 2025

❗A San Bernardo d’Ivrea (TO) caduti chicchi di grandine fino a 7-8 centimetri di diametro. Foto di Marco Franchino per "Andrea Vuolo - Meteo in Piemonte". pic.twitter.com/PhewbH9g2c — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) August 29, 2025

Tornado e grandinate al Nord. Segnalato un vortice a Medolago (Bergamo) ed altre Supercelle nell'area di Chioggia! Foto di Mattia Nordio. Prestare attenzione, consulta il nostro Radar Meteo Live 👉 https://t.co/alV5R2fmO9#meteoeradar #tornado #supercella #grandine #temporali pic.twitter.com/pMxEVTQrUg — Meteo & Radar (@meteoeradar) August 29, 2025

Agencija za civilnu zaštitu izdala je žuto upozorenje za subotu u nekoliko regija, uključujući Lombardiju, Veneto, Toskanu, Umbriju, Emiliju-Romagnu, Kampaniju, Apuliju i Kalabriju.

Izdana su upozorenja na daljnje grmljavinske oluje, obilne kiše, poplave i moguća klizišta.

Prema prognozama talijanske meteorološke službe, situacija bi se trebala znatno smiriti u nedjelju. Tada se u mnogim dijelovima zemlje očekuje sunce i porast temperature.

Dok se sjever zemlje bori s kišom i olujama, na jugoistoku u blizini Leccea na jadranskoj obali izbio je veliki požar, zbog čega su stanovnici evakuirani.