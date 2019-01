Toplinski val u Australiji u petak je ušao u šesti dan. Oboreni su toplinski rekordi, a ceste se tope.

U Wauchopeu, 373 kilometara sjeverno od Sydneyja, objavljeno je da se otapa bitumen na glavnoj autocesti, zbog čega radnici prskaju područjem vodom kako bi ohladili površinu i spriječili lijepljenje asfalta za automobilske gume, izvijestile su lokalne novine Argus. Toplinski rekordi oboreni su duž istočne Australije nakon što se u petak temperatura vinula na visokih 40 stupnjeva.

Rekord nije oboren samo tijekom dana, najviši rekord tijekom australske noći oboren je u četvrtak u Nooni, 800 kilometara zapadno od Sydneyja, gdje je najniža temperatura tijekom noći iznosila 35,9 stupnjeva. Blair Trewin iz Zavoda za meteorologiju izjavio je da je to najtoplija noć ikad zabilježena u Australiji.

"Pet dana svjedočili smo temperaturama koje su se kretale oko 40 stupnjeva ", kazao je Trewin na nacionalnoj televiziji ABC. To je najtopliji siječanjski period još od 1939. godine.

Prognostičari kažu da bi se temperaturni uvjeti trebali primiriti tijekom vikenda do sljedećeg tjedna, kada se očekuje novi porast temperatura. "Postoje pokazatelji dolaska novog vala ekstremnih vrućina do kraja sljedećeg tjedna", rekao je Trewin. (Hina)

