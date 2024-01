Tlo i dalje podrhtava, vjerojatnost novog, snažnog potresa je do 20 posto: Ako će se dogoditi, bit će to ovaj tjedan

Potres magnitude 7,6 u središnjem Japanu je u ponedjeljak doslovno prevrtao zgrade. Trgao je prometnice, a s njima i objekte koji su završili stotinjak metara dalje od prvobitnih lokacija.



"Sve je popadalo. Ne samo što je potpuni nered, zid se srušio tako da se vidi u susjednu sobu. Mislim da ovdje više ne možemo živjeti", kazao je Miki Kobayashi iz Anamizua.

Pročitajte i ovo Mnogi su pod ruševinama Raste broj mrtvih u potresu u Japanu, spasioci tragaju za preživjelima: "Nikada nisam doživio tako snažan potres"

Kako se spasilačke ekipe probijaju kroz pogođena područja, tako broj žrtava raste. Najmanje ih je 55. Bez struje je oko 30 tisuća kućanstava. Tisuće su raseljene.



"Gubitak slobode, to što si ograničen i moraš biti strpljiv, to je najteže", kaže Hidetaka Jorinbo iz Wajime.

Pročitajte i ovo nakon sudara FOTO/VIDEO Svijet obilaze uznemirujuće snimke putničkog zrakoplova kojeg guta požar: "Cijela je kabina za nekoliko minuta bila puna dima"

Spasilačke ekipe traže preživjele, vojska dijeli hranu, vodu i druge potrepštine. Ljudi si pomažu međusobno, pa je tako jedna benzinska crpka sugrađanima odlučila dijeliti gorivo besplatno. U ograničenim količinama.

Potres u Japanu - 4 (Foto: DNEVNIK.hr)



"Uvijek sam vodio računa o opskrbi goriva za vozila hitnih službi. Nikada nisam mislio da će se ovo dogoditi. Vjerujem da je sada trenutak za ispunjavanje dužnosti", kazao je Akihiro Maitani, zaposlenik benzinske postaje.

Pročitajte i ovo Užas na Novu godinu VIDEO Pogled iz zraka otkriva razmjere katastrofe nakon razornog potresa: Broj mrtvih raste, traga se za zarobljenim ljudima



Ukupnu štetu trenutačno je nemoguće procijeniti.



"Od sinoć, koristimo sve napore kako bismo prikupili informacije o situaciji, ali zbog blokada na cestama ekstremno je teško probiti se do sjevernog dijela poluotoka Noto", naglasio je Fumio Kishida, japanski premijer.

Potres u Japanu - 5 (Foto: DNEVNIK.hr)



Stanovnici se pozivaju na oprez. Tlo i dalje podrhtava. Vjerojatnost novog, snažnog potresa je 10 do 20 posto. Ako će se dogoditi, bit će to ovaj tjedan.

Pročitajte i ovo Strašne posljedice FOTO Snažan potres pomaknuo je kopno u Japanu za više od jedan metar prema zapadu

Prvi put nakon potresa i tsunamija 2011., jučer je ponovno proglašena velika opasnost zbog plimnog vala. Ubrzo je ukinuta. Događanja 2011. dovela su do katastrofe u nuklearki Fukušima. Vlasti uvjeravaju da ovaj put nema oštećenja na nuklearkama uz Japansko more.

Potres u Japanu - 1 (Foto: DNEVNIK.hr)

Japancima su potresi gotovo stvar svakodnevice. Na podhrtavanja su naviknuli jer je riječ o jednom od seizmički najaktivnijih područja na Zemlji. Japan se, naime, nalazi na sudaru četiri glavne tektonske ploče - Euroazijske, Sjevernoameričke - koja se dodiruje s Filipinskom i Pacifičkom pločom. Ona je ujedno i najbrža od svih ploča - na godinu nadire do 10 centimentara pod Filipinsku i Sjevernoameričku ploču.

Dakle, da se Japan nalazi na izrazito aktivnom području, govori i podatak o više od 100.000 potresa u godinu dana.

Pročitajte i ovo Izdano upozorenje Polarni val u Europi: Temperatura pada ispod minus 40 stupnjeva, ugroženi milijuni ljudi

O silini potresa magnitude 7,6 govore i podaci prema kojima je tlo u Japanu pomaknuto za više od jednog metra. Najveća promjena, procjenuje se, od jednog metra i 30 centimetra vidjela se u gradu Wajima - a pomicanje tla zabilježeno je i u okolnim gradovima.

Potres u Japanu - 2 (Foto: DNEVNIK.hr)

Podsjećamo, do pomicanja tla, i to do čak sedam metara, došlo je i u razornom potresu koji je pogodio Tursku u veljači prošle godine. Na područuju oko samog epicentra na jugu Turske nastale su goleme pukotine u zemlji koje se protežu nekoliko kilometara, a prolazile su kroz polja, ceste, potoke.

Dodajmo i kako su stručnjaci procijenili da se tlo na području Siska i Petrinje nakon potresa pomaknulo za 35 centimetara.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.