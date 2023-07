VIDEO/FOTO Tlo se odjednom samo počelo premještati, ljudi su očajni, naređena je evakuacija - ''Sada možemo samo čekati i gledati kako se kuće ruše''

Naselje u kojem živi oko 8000 ljudi nastavlja kliziti prema kanjonu u južnoj Kaliforniji. Sve je počelo tijekom prošloga vikenda, a klizište je već uništilo desetke kuća u naselju Rolling Hills Estate, koje se nalazi 30 kilometara južno od Los Angelesa

Tlo između kuća odjednom se počelo premještati i kliziti, a odmah je moralo biti evakuirano 16 ljudi.

"Mislili smo da se nešto događa jer smo dan i noć čuli pucketanje u kući, a onda je ono postajalo sve češće", kazao je jedan od evakuiranih građana.

Video koji su snimili vatrogasci iz Los Angelesa i objavili na Twitteru, pokazuje razmjere ogromne štete koja je nastala u naselju. Prilazi pogođenim kućama u potpunosti su odvojeni od ceste, a urušili su se i brojni krovovi i garaža.

HOMES THREATENED by sliding hillside | FS106 | Pear Tree Ln #RollingHillsEstates | #LACoFD units were on scene monitoring situation. 12 homes evacuated. pic.twitter.com/ruXIhKD82m