VIDEO/FOTO Tko su karizmatični političari u Europi: Je li na popisu i Andrej Plenković?

Britanski izdavač Oxford University Press proglasio je "rizz" riječju godine, za što je, kako je pojašnjeno, zaslužna popularnost termina koji koristi generacija Z da bi opisala nečiju sposobnost da privuče, zavede ili očara drugu osobu.



Rizz je, objasnili su, kolokvijalna imenica, definirana kao stil, šarm ili sposobnost privlačenja: "Etimološki, vjeruje se da je termin kraći oblik riječi karizma, preuzet iz središnjeg dijela riječi, što je neobičan obrazac tvorbe riječi. Ostali primjeri ovog obrasca za tvorbu riječi uključuju fridge (od refrigerator) i flu (od influenza).

Rizz se može koristiti i kao glagol, u izrazima poput rizz up, a znači privući, zavesti osobu, što ukazuje na to da zbog širenja na druge segmente govora riječ postaje sve istaknutija u jeziku", piše na internetskoj stranici Oxford University Pressa.



Slijedeći izbor riječi godine, Politico je odabrao najkarizmatičnije europske političare, ali i one na ''drugoj'' strani uz koje ne ide riječ “rizz”.

Emmanuel Macron

Francuski predsjednik Emmanuel Macron svojedobno je bio vrlo popularan - bilo je nečega u njegovu bezobraznom osmijehu i centrističkom populizmu, no onda je počeo letjeti preblizu suncu, piše Politico.



Ukorio je dječaka jer ga je nazvao Manu, nakon čega je uslijedila naredba da ga se zove '''Mr. predsjednik''. Nije ''rizz'' pokušavati sebi dati nadimak. Odatle je krenulo nizbrdo.

Ocjena: 4/10

Olaf Scholz

Teško je pronaći političara s manje karizme od njemačkog kancelara Olafa Scholza. Bilo da drži govore u Bundestagu ili odgovara na pitanja novinara uživo na TV-u, Scholz se ponaša kao računovođa koji je nezadovoljan vašom poreznom prijavom, ocijenio je Politico.

Doduše, napominju, vjerojatno nitko ne želi previše sjaja u čelniku najveće ekonomske sile EU-a, ali vjerojatno želi više nego što bi dobio od kamena s oslikanim licem.

Ocjena: 2/10

Volodimir Zelenski



Pitke doskočice, nadahnuti govori, nemoguća hrabrost, dražesni plesni pokreti, piše Politico. Volodimir Zelenski je bio slavna osoba i prije nego što je postao ukrajinski predsjednik i to se vidi.

Ocjena: 9/10

Giorgia Meloni

Talijanska premijerka Giorgia Meloni nije dobro započela jer se brzo pokazalo da izgradnja osobnog brenda na ljubavi prema Gospodaru prstenova ne donosi bodove kod kul publike.

Stvari su se dodatno pogoršale kada je ove godine nasjela na šalu ruskih komičara koji su se pretvarali da su dužnosnici Afričke unije.

Očekivalo bi se više od nekoga tko je sebe navodno nazivao "malim zmajem talijanskog podmrežja" u online chat sobama u svojim ranim 20-ima.

Ocjena: 3/10

Boris Johnson

Najkarizmatičniji britanski političar je bivši premijer Boris de Pfeffel Johnson, piše Politico.

Ima nešto u njegovu samozatajnom i nespretnom hvalisanju, dodaju, i to uz napomenu: "Nemojte mrziti igrača, mrzite igru."

Ocjena: 7/10

Roberta Metsola



Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola nije Barack Obama (10/10), ali jest najviše "rizz" od svih EU predsjednika.

Ocjena: 6/10

Vladimir Putin

Pokretanje invazije na susjeda nije "rizz", kao ni objavljivanje fotografija na kojima jašete konje i lovite bez majice.

Osim ranije navedenog, ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu ocjenu ne diže ni prijateljstvo s jednako nekarizmatičnim vođama Sjeverne Koreje i Irana, piše Politico koji je stoga Putinu na ovom popisu dodijelio nulu.

Ocjena: 0/10