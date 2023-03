Kako Francuzi žive sa stalnim štrajkovima i prosvjedima koji blokiraju ceste, zatvaraju tvornice, javni prijevoz i ne odvoze smeće, istražila je i ekipa Dnevnika Nove TV, koja je tijekom snimanja dobila i suzavac u oči.

Iz Pariza se javila reporterka Dnevnika Nove TV Amela Čilić.

"S jedne strane provokacije, s druge policija, sve dok barikade ne popuste, a snage reda odgovore suzavcem. Prokusani policijski recept sinoć smo i sami osjetili. Prosvjednici su nas odvukli na sigurno i dali kapi za oči", opisala je Čilić.

Isprva se u subotu navečer činilo kao mirno okupljanje, ali su prosvjednici blokirali cestu. "Čini mi se da ih je najviše do sada, sigurno nekoliko desetaka tisuća ili barem desetak", opisala je.

Rekla je i kako je mnoge isprovocirala zabrana okupljanja na središnjem trgu Place de la Concorde, kao i na Champs-Élyséesu gdje je predsjednička palača. "Macronu je sigurno ugrožena pozicija. Ima tanku većinu, sve ovisi o 59 glasova konzervativnih republikanaca, no neki od njih su rekli da mu neće dati povjerenje", kazala je Čilić.

Eskalirali prosvjedi u Parizu: Policija se sukobila s prosvjednicima, koristila i suzavac

Nedugo nakon javljanja, izvanredno se opet uključila. "Policija je okružila prosvjednike sa svih strana. Raštrkali su se po svim ulicama. Kako idu - samo pale kante smeća. Kako sam čula, zapalili su i jedan motor", opisala je.

Kaže kako su policajci opkolili jedan auto. "Policiji je to bio triger da ih napadne. Kao provokaciju shvaćaju i to što im prosvjednici uzvikuju 'cijeli svijet mrzi policiju'. Na to uvijek reagiraju", zaključila je Čilić.

