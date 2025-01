Nekoliko tisuća ljudi prosvjedovalo je u četvrtak u Beču protiv osnivanja vlade predvođene krajnje desnom Slobodarskom strankom (FPÖ).

Prosvjednici ispred zgrade vlade istaknuli su transparente s natpisom: "Ne želimo krajnje desnu Austriju" i "Nikada više je sada".

Mnogi slogani bili su usmjereni i protiv čelnika FPÖ-a Herberta Kickla kao potencijalnog kancelara.

Mnoštvo je uzvicima osudilo objavu da FPÖ počinje koalicijske pregovore s konzervativnom Narodnom strankom (ÖVP), nakon što su propali pregovori mainstream stranaka.

FPÖ je pobijedio na parlamentarnim izborima u jesen 2024., što je prvi put od doba nacizma da je to uspjelo jednoj krajnje desnoj stranci.

Nakon što stranke centra nisu uspjele postići dogovor o mogućim koalicijama, Kickl je od predsjednika države Alexandera Van der Bellena dobio mandat da pokuša sastaviti vladu.

Prosvjed u četvrtak organizirale su socijalne i crkvene skupine te organizacije koje se bore za zaštitu okoliša i izbjeglica.

Organizatori su upozorili da se "nad zemlju nadvila prijetnja autoritarnog napada na demokraciju, ljudska prava, zaštitu okoliša i socijalnu koheziju".

Na prosvjedu su sudjelovale i stranke ljevice.

Pregovori o osnivanju koalicijske vlade počet će u petak.

"Prvi korak: pregovori o proračunu od sutra", priopćio je Kickl u četvrtak navečer, dok su se na trgu između ureda predsjednika i vlade okupili prosvjednici s transparentima na kojima je pisalo "Nacisti van" i "Povijest se ponavlja".

