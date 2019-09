Tisuće posjetitelja stižu u američku pustinju Nevadu kod poznatog Područja 51, odnosno kod baze američkog zrakoplovstva za koju se već desetljećima govori da čuva tajne o izvanzemaljcima.

Prije nekoliko mjeseci na Facebooku je organiziran događaj za koji se prijavilo mnoštvo ljudi kako bi na silu ušli u bazu, pa ih je zrakoplovstvo upozorilo da to ne čine. Sve bi trebalo kulminirati večeras, a na kraju će se sve pretvoriti u glazbeni festival koji je nazvan Alienstock.

''Uvijek su me zanimali izvanzemaljci jer kada sam se rodio, ujak mi je rekao da su oteli moju majku i pretvorili me u mješanca izvanzemaljca. To su mi pričali cijeli život i uvijek su me zanimali izvanzemaljci i cijela priča, oduvijek sam htio doći u područje 51'', rekao je Nicholas Bohen.

Počelo je kao šaljiva pozivnica ljudima da sa dođu ''vidjeti izvanzemaljce'' na područje koje već dugo potiče fascinaciju zbog teorija o tome da je ondje 1950-ih pala svemirska letjelica s izvanzemaljskom posadom.

Pozivnicu na Facebooku je otvorio 20-godišnji Matty Roberts, a svoj je dolazak potvrdilo dva milijuna ljudi. Zbog straha da bi to moglo izazvati humanitarnu katastrofu, pozivnica je izbrisana.

Organizator događaja nazvao je cijelu stvar šalom te istaknuo da ljudi neće ''navaliti'' u Područje 51, nego je to okupljanje entuzijasta koji vole priče o NLO-ima, izvanzemaljcima, glazbi i kulturi.

No, lokalne vlasti to nisu baš tako shvatile, pa su donijele deklaraciju o izvanrednom događaju nakon što su milijuni ljudi na društvenim mrežama reagirali na objavu u događaju na Području 51.

Federalna agencija za zračni promet izvijestila je kako je to područje zatvoreno za zračni promet ovog tjedna.

Inače, Područje 51 obavijeno je velom tajne, jer veoma je mali broj ljudi koji mu imaju pristup, a o tome što se ondje događa jednako se malo zna. Ne samo da je neovlaštenima zabranjen pristup, nego je i zabranjeno nadlijetanje tog područja dronovima. Prema američkoj vojsci, to područje predstavlja ''fleksibilan, realističan i multidimenzionalni bojni prostor na kojem se mogu provoditi testiranja taktika i naprednog treniranja''.

Iako je baza otvorena 1950-ih, njezino postojanje službeno je priznato tek 2013. godine.

Annie Jacobsen, koja je pisala o povijesti te baze kazala je kako se ondje odvija najnapredniji program špijunaže.

Tajnovitost aktivnosti na tom području potaknula je brojne teorije zavjere koje su svoje mjesto dobile i u popularnim serijama i filmovima.