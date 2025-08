Situacija koja se odvila na španjolskom aerodromu podsjeća na scenu iz popularnog filma u kojem dječak greškom završi na pogrešnom letu i odvoji se od obitelji.

Gotovo identičan scenarij odigrao se u stvarnosti kada je 15-godišnji Britanac u ponedjeljak, umjesto da s roditeljima odleti kući u London, završio na letu za Milano i to bez karte.

Roditelji prijavili nestanak

Petnaestogodišnjak je trebao letjeti s aviokompanijom Tui s Menorce prema zračnoj luci Stansted, ali je nestao na aerodromu Mahon.

Roditelji su prijavili nestanak, a kada je policija pregledala snimke nadzornih kamera iz područja odlazaka, otkrili su da je dječak uspio ući na let za milansku zračnu luku Malpensa – i to bez karte, piše Guardian.

"Policajci su pregledali kamere u zoni odlazaka i vidjeli da je tinejdžer uspio ući na let za Milano. Aerodrom je već aktivirao sustav uzbune za nestalo dijete, no on je deaktiviran nakon što je potvrđeno da je dječak na putu za Italiju", rekao je glasnogovornik nacionalne policije na Mallorci.

Prema izvješćima, majka dječaka ponovno se susrela s njim u ponedjeljak, nakon što je otputovala u Italiju.

Majka otputovala za njim

Tijekom leta, osoblje zrakoplovne kompanije primijetilo je da se među putnicima nalazi osoba bez karte. EasyJet je izvijestio da su dječaka u Milanu dočekali njihovi zaposlenici i lokalne vlasti te da je organiziran susret s članom obitelji. Identitet obitelji nije otkriven.

Glasnogovornik easyJeta poručio je da provode istragu. "Provodimo istragu zajedno s aerodromom i našim partnerima u Mahonu o tome kako je maloljetni putnik bez pratnje uspio otputovati pogrešnim letom za Milano".